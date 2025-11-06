Slušaj vest

Čukarički je iznedrio nekoliko sjajnih golmana u prethodnom periodu, među njima su aktuelni reprezentativac Srbije i golman engleskog Bornmuta Đorđe Petrović, čuvar mreže MLS ligaša Los Anđeles Galaksija Novak Mićović, mladi reprezentativac Srbije Lazar Kaličanin, dok na vrata prvog tima kucaju Vladan Čarapić, Marko Kandić…

Uvek su ulogu u njihovom razvitku, uz sjajnog trenera golmana Olivera Kovačevića imali i stariji čuvari mreže. Sada je na tom mestu Nikola Mirković, koji je postao član Čukaričkog leta 2024. godine. U međuvremenu, iskusni golman je postao važan šraf u belo-crnom timu, sa kojim je produžio ugovor sa još dve godine.

„Iskreno, uopšte se nisam opterećivao novim ugovorom, radio sam dan za danom, davao maksimum na svakom treningu. Kad god bih dobio priliku, bio sam među stativama, odrađivao svoj posao… Izuzetno mi je lepo na Banovom brdu, radim sa sjajnim stručnjacima, najboljim u Srbiji u golmanskoj sferi, presrećan sam“, prvi su utisci Nikole Mirkovića po potpisivanju ugovora, a potom je nastavio:

„Najstariji sam među golmanima u Čukaričkom, imam i dvostruku ulogu, između ostalog da budem primer mladim momcima, kojima talenta ne nedostaje. Moje je da im ukažem na neke stvari i na terenu i van terena, kakav odnos prema treningu treba da imaju svakoga dana“.

Mirković je počeo sezonu kao prvi golman, u poslednje vreme prednost ima Lazar Kaličanin, ali to iskusnijem čuvaru mreže nimalo ne smeta.

„Niti jednog sekunda među nama golmanima nije postojala bilo kakva sujeta ili ljubomora, što se uostalom i vidi na svakoj utakmici. I tako će biti ubuduće, bez obzira hoću li na golu biti ja, Kaličanin, uskoro Čarapić ili Lainović. Kod god da je između stativa, imaće podršku svojih kolega i našeg trenera Olivera Kovačevića“.

Mirković ističe da je pobeda protiv Partizana mnogo donela ekipi.

„Videli smo da možemo, bilo nam je potrebno baš ovako nešto. Odjeknuo je rezultat, ali su momci zaista izgarali na terenu. Čukarički je osvojio tri boda, ali i mnogo dobio kao klub, pre svega na polju samopouzdanja. Zbog tragičnih okolnosti u Lučanima nećemo igrati u subotu meč koji je trebalo da bude na programu u Kragujevcu. Neke druge stvari su sada bitnije, za fudbal ima vremena“, istakao je Mirković.

Mirković je do sada 29 puta čuvao mrežu Čukaričkog. Prethodno je bio član brojnih timova u Srbiji, među njima su Napredak, Srem, Mladi radnik, Spartak, Rad, Mladost GAT, Budućnost Dobanovci, Metalac, Novi Pazar, dok je u inostranstvu bio član Zvijezde Gradačac (BiH), Atromitosa (Grčke) i Sonderijske (Danska).