Fudbalski klub Đenova imenovao je danas Danijela de Rosija za trenera prvog tima.

Đenova u svom saopštenju nije navela detalje ugovora, ali su italijanski mediji preneli da će De Rosijev ugovor trajati do završetka sezone, uz ;opciju nastavka saradnje ako ekipa izbori opstanak u Seriji A.

1/16 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

De Rosi, koji je na poziciji šefa stručnog štaba Đenove zamenio Patrika Vijeru, je ranije u karijeri vodio ekipe SPAL-a i Rome, za koju je tokom igračke karijere nastupao 18 godina.

Nakon 10 odigranih kola u Seriji A, Đenova se nalazi u zoni ispadanja, zauzimavši 18. mesto na tabeli sa šest bodova.