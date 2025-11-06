Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lil u utakmici 4. kola Lige Evrope.

Crvena zvezda -Lil Foto: Kurir

 Zvezda je u lošoj formi, crveno-beli su vezali četiri meča bez pobede i to je očigledno uticalo na posetu na ovom meču.

Na Marakani je slabija poseta od očekivane, a prema prvim procenama na našem najvećem stadionu prisutno je između 20 i 25 hiljada ljudi.

Pogledajte i sami atmosferu sa "Marakane".

Razočaravajuća poseta na Marakani Izvor: Kurir

Ipak očekuje se da crveno-beli dobrom igrom i eventualnim trijumfom razgale prisutne na meču i napune stadion u narednim utakmicama.

Fudbaleri Lila slave gol

Atmosfera uoči meča Zvezda - Lil Izvor: Kurir sport