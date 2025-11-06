Slaba poseta na našem najvećem stadionu
LIGA EVROPE
DELIJE, GDE STE? Razočaravajuća poseta, Marakana poluprazna!
Crvena zvezda -Lil Foto: Kurir
Zvezda je u lošoj formi, crveno-beli su vezali četiri meča bez pobede i to je očigledno uticalo na posetu na ovom meču.
Na Marakani je slabija poseta od očekivane, a prema prvim procenama na našem najvećem stadionu prisutno je između 20 i 25 hiljada ljudi.
Pogledajte i sami atmosferu sa "Marakane".
Ipak očekuje se da crveno-beli dobrom igrom i eventualnim trijumfom razgale prisutne na meču i napune stadion u narednim utakmicama.
