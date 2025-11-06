Kostovu poništen gol zbog ofsajda
LIGA EVROPE
ZVEZDI PONIŠTEN GOL: Crveno-bele milimetri delili od vođstva na Marakani
Crvena zvezda - Lil
Nakon mirnog prvog poluvremena, crveno- beli su pojačali pritisak u nastavku i to im se umalo isplatilo.
Naime mladi Kostov koji je ušao sa klupe, zatresao je mrežu gostiju u 72. minutu, ali je on nažalost poništen zbog minimalnog ofsajda.
U ofsajdu se nalazio Arnautović kod dodavanja koji je prethodio golu.
FK Crvena zvezda, FK Lil
