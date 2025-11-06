Paunović je na stadion Crvene zvezde stigao u društvu čelnika Fudbalskog saveza Srbije
Fudbal
VELJKO PAUNOVIĆ NA MARAKANI: Novi selektor u društvu čelnika FSS gleda meč Crvena zvezda - Lil
Slušaj vest
Veljko Paunović, novi selektor Fudbalske reprezentacije Srbije, stigao je na stadion "Rajko Mitić" kako bi gledao utakmicu 4. kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Lila.
Veljko Paunović Foto: Fss
Vidi galeriju
Paunović je nedavno preuzeo nacionalni tim, a debi će imati u četvrtak protiv Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Paunović je na stadion Crvene zvezde stigao u društvu čelnika Fudbalskog saveza Srbije, generalnog sekretara Branka Radujka, kao i Nikole Lazetića, predsednika Fudbalskog saveza Beograd.
Reaguj
Komentariši