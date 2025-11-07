Slušaj vest

Fudbalski klub Ajaks iz Amsterdama otpustio je trenera Džona Heitingu zbog lošeg početka sezone, saopštila je holandska ekipa.

Ajaks se trenutno nalazi na poslednjem mestu u Ligi šampiona posle četiri odigrana kola, dok je u domaćem prvenstvu četvrti nakon 11 rundi.

"Ajaks je u potrazi za novim trenerom. Do tada će Heitingine dužnosti preuzeti njegov pomoćnik Fred Grim", navedeno je u klupskom saopštenju.

Heitingin ugovor, potpisan u maju na dve i po godine, biće raskinut, dodao je klub.

"Svesni smo da je novom treneru potrebno vreme da radi sa timom koji je pretrpeo brojne promene", rekao je tehnički direktor Ajaksa Aleks Kroes, istakavši da je odluka o smeni bila "bolna".

"Dali smo Džonu to vreme, ali verujemo da je u interesu kluba da neko drugi preuzme ekipu", dodao je Kroes.

Kroes je ponudio ostavku, ali ga je upravni odbor zamolio da ostane na funkciji radi kontinuiteta.

"Ako klub imenuje novog tehničkog direktora pre kraja sezone, predaću mu svoje dužnosti u tom trenutku", naveo je on.