Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lil u utakmici 4. kola Lige Evrope.

Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic

Zvezda je krunisala mnogo bolju igru u nastavku i došla do prednosti u 84. minutu.

Nakon dobre akcije i ubacivanja Seola, Mirko Ivanić je oboren od strane golmana Berkea Ozera. Ivanić  je vešto sklonio loptu i golmanu Lila ništa drugo nije preostalo nego da ga sruši.

Odgovornost je preuzeo Marko Arnautović i pogodio mrežu za veliku radost na Marakani.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

Ne propustiteFudbalMOĆNA KOREOGRAFIJA DELIJA: Navijači Zvezde od svojih ljubimaca traže samo jedno!
FK Crvena zvezda, Delije, Lil
FudbalDELIJE, GDE STE? Razočaravajuća poseta, Marakana poluprazna!
WhatsApp Image 2025-11-06 at 18.37.51 (1).jpeg
FudbalMILOJEVIĆ NEPOSREDNO PRED LIL: Mi smo najveće pitanje i najveća nepoznanica...
Vladan Milojević
FudbalCRVENO-BELI POD IMPERATIVOM POBEDE PROTIV MOĆNIH FRANCUZA: Evo gde možete prati prenos meča Crvena zvezda - Lil
zvezda-radnik-502095.JPG

Radost posle gola Crvena zvezda - Lil Izvor: Kurir