Zvezda je krunisala mnogo bolju igru u nastavku i došla do prednosti u 84. minutu.

Nakon dobre akcije i ubacivanja Seola, Mirko Ivanić je oboren od strane golmana Berkea Ozera. Ivanić je vešto sklonio loptu i golmanu Lila ništa drugo nije preostalo nego da ga sruši.