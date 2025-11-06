Zvezda povela protiv Lila na Marakani
LIGA EVROPE
ARNAUTOVIĆ ZA ERUPCIJU NA MARAKANI: Ovako je Zvezda povela protiv Lila!
Crvena zvezda - Lil Foto: LUKA MILOSAVLJEVIC/LUKA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT, Pedja Milosavljevic
Zvezda je krunisala mnogo bolju igru u nastavku i došla do prednosti u 84. minutu.
Nakon dobre akcije i ubacivanja Seola, Mirko Ivanić je oboren od strane golmana Berkea Ozera. Ivanić je vešto sklonio loptu i golmanu Lila ništa drugo nije preostalo nego da ga sruši.
Odgovornost je preuzeo Marko Arnautović i pogodio mrežu za veliku radost na Marakani.
