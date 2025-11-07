Slušaj vest

Ekipa atinskog AEK-a sinoć je na svom terenu osvojila samo bod protiv irskog Šamroka, bilo je 1:1, a gosti su vodili do same završnice, kada je Luka Jović iz jedanaesterca doneo bod AEK-u.

U razgovoru sa novinarima posle meča trener AEK-a Marko Nikolić je akcenat stavio na probleme u završnici akcija i slabu realizaciju njegovog tima.

''Očigledno nismo zadovoljni rezultatom. Izgubili smo dva boda na koja smo računali. Utakmica je bila čudna. Imali smo 30 pokušaja da postignemo gol. Naši protivnici su imali jedan i to sa penala koji je sporan. Postoji problem sa određenim fazama igre i završnicom. Pokušavamo na razne načine, sa krila, sa pet metara, sa 10 metara, ali smo postigli gol samo sa penala. Bila je to teška utakmica, branili su se sa 10 igrača iza lopte. Bilo je mnogo kašnjenja. Gledali su VAR samo 10 minuta. To nije naš problem, naravno. Cenim trud koji je uložen, ali utakmica nije išla kako smo želeli. Sada imamo utakmicu sa Fiorentinom. Dobar tim je i Samsunspor, koji je takođe danas pobedio. Biće to teške utakmice. Moramo da nadoknadimo gubitak bodova koje smo danas izgubili u ovim utakmicama'', naglasio je srpski trener.

Zbog čega dolazi do problema u realizaciji i ima li rešenja za to?

''Ima tu od svega pomalo. Znamo da postoji problem i to se nastavlja. Usred sezone nije pravo vreme za detaljnu analizu. Nije problem u ponašanju igrača. Oni se bore. Da li je u pitanju kreacija? Vidimo da vršimo pritisak na protivnika. Ne dozvoljavamo im 'da dišu'. Tražićemo rešenja. Znali smo da smo jaki u prekidima. Naši protivnici to takođe znaju i fokusiraniji su. Tu je i nesreća sa stativama koje nas zaustavljaju, a protivnički golmani imaju odlične intervencije'', objasnio je Nikolić.

