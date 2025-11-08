Slušaj vest

Fudbalere FK Torlak ovog vikenda očekuje teško gostovanje ekipi Radničkog Novi Beograd u okviru Srpske lige Beograd. Nakon pobede nad PKB-om, ekipa Torlaka želi da nastavi uspešan niz i pokaže da forma ide uzlaznom putanjom.

Pred utakmicu, svoje utiske za sajt kluba, podelio je Danilo Šćekić, jedan od mladih i talentovanih fudbalera Torlaka, koji je u prethodnom kolu bio u startnoj postavi i opravdao poverenje trenera.

„Prošlu utakmicu sam započeo u prvih 11, dobio sam poverenje trenera i trudio se da to opravdam. Naredna utakmica biće teško gostovanje, ali verujemo u sebe. Treba da uzmemo tri boda da bismo nastavili u nizu, kao što smo i protiv PKB-a uspeli. Biće teško, ali idemo hrabro i odlučno,“ rekao je Šćekić.

Mladi vezista je iskoristio priliku i da pozove navijače da dođu u što većem broju i podrže tim:

„Pozivam sve da dođu i budu uz nas. Podrška s tribina nam mnogo znači i daje dodatnu energiju.“

Torlak u duel ulazi sa jasnim ciljem – da potvrdi dobru formu i zadrži kontinuitet borbenih igara. Utakmica protiv Radničkog Novi Beograd igra se u subotu 13:30 časova.

Kurir sport / FK Torlak

