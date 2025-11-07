Slušaj vest

Kako je saopštio Glavni javni tužilac u Istanbulu, istovremeni pretresi sprovedeni su u 12 gradova, uključujući Istanbul. Od osumnjičenih, 18 je privedeno, dve osobe se nalaze u inostranstvu, dok jedna nije pronađena. Identiteti uhapšenih još nisu objavljeni.

Sudije se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i manipulaciju ishodom utakmica. Među njima su i predsednik Ejupspora Murat Ozkaja, bivši vlasnik Kasimpase Turgaj Džiner i bivši predsednik Fatih Saradž, koji se terete za uticaj na rezultate utakmica.

U septembru je pokrenuta i finansijska istraga protiv dva velika konglomerata, "Can Holding" i "Ciner Group", koji su bili vlasnici Kasimpase. Sud je tada odredio privremenog upravnika kluba, koji i dalje vodi klub pod sudskim nadzorom. Džiner se trenutno nalazi u inostranstvu.

Tužilaštvo je izdalo i nalog za pritvor za korisnika društvenih mreža identifikovanog kao UE, optuženog za širenje obmanjujućih informacija.

Pozornost javnosti na optužbe o klađenju skrenuta je 27. oktobra, kada je predsednik Turskog fudbalskog saveza (TFF) Ibrahim Hadžiosmanoglu izjavio da su stotine sudija povezane sa kladioničkarskim nalozima. Prema njegovim rečima, od 571 sudije u profesionalnim ligama, 371 ima nalog za klađenje, dok 152 aktivno postavljaju opklade.

Među njima je sedam sudija i 15 pomoćnika iz dve najviše lige, kao i 36 "klasifikovanih" sudija i 94 pomoćnika iz nižeg ranga. Hažiosmanoglu je naveo da je 10 sudija postavilo više od 10.000 opklada, jedan sudija čak 18.227, dok je 142 sudije klađenje obavljalo na više od 1.000 utakmica.

Istraga o klađenju sudija u Istanbulu započeta je u aprilu, dok je povezana istraga Antalije u vezi sa Centralnom sudijskom komisijom TFF kasnije spojena sa istanbulskim slučajem.

Nakon otkrića, sudije su prosleđene Profesionalnom disciplinskom odboru (PFDK). Među njima je bio i sudija Zorbaj Kudžuk, koji je 30. oktobra podneo krivičnu prijavu tvrdeći da mu je ukraden identitet i da nije bio član nijednog sajta za klađenje.

TFF je 1. novembra saopštio da je 149 od 152 sudije prosleđene PFDK suspendovano na period od osam do 12 meseci zbog prekršaja u vezi sa klađenjem. Istrage protiv sudija Kudžuka, Meliha Kurta i Mertdžana Tubaja i dalje su u toku.

