Danas pre podne je u Splitu počeo protest navijača Hajduka, zbog hapšenja devet osoba koje su učestvovale u šokantnom napadu na manifestaciji Dani srpske kulture u gradskom kvartu Blatine.

Na početku protesta koji je nazvan "Što se krvlju brani, ne pušta se lako" intonirana je hrvatska himna i za sada nema incidenata, prenosi agencija HINA, a prenosi Tanjug.

Protestu navijačke grupe Torcida na Splitskoj Rivi priključili su se pripadnici drugih navijačkih grupa, gde je raspoređen veliki broj pripadnika policije, a događaj snimaju četiri drona, dok jedan policijski brod patrolira lukom.

Navijačka grupa Torcida je nakon hapšenja osumnjičenih na Blatinama među kojima su bili i neki navijači i učesnici rata 1990-tih odlučila da organizuje demonstracije uz podršku desničarskih nacionalističkih grupa iz raznih delova Hrvatske.

Incident u splitskom kvartu Blatine dogodio se u ponedeljak uveče kada je grupa muškaraca obučenih u crno i maskirani, upala u prostorije u kojime je trebalo da počne manifestacija posvećena srpskoj kulturi.

U prostoriji je bilo osam devojaka i mladića članova KUD-a iz Novog Sada, nekoliko starijih ljudi kojima su masikrani muškarci naredili da napuste prostoriju zbog čega program nije ni održan.

Nakon što je incident prijavljen policiji u sredu su uhapšena trojica, a u četvrtak još šestorica izgrednika starosti od 23 do 59 godina.

Dežurni istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je uhapšenima jednomesečni istražni zatvor zbog mogućnosti da će uticati na svedoke ili da će ponoviti krivično delo koje im se stavlja na teret.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična dela nasilničko ponašanje i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.