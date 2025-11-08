Slušaj vest

Privremeni trener fudbalera Partizana Marko Jovanović izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica Super lige Srbije protiv Novog Pazara biti veoma čvrsta i zahtevna i dodao da od svojih igrača očekuje da ulože maksimalan napor i energiju kako bi pobedom u tom duelu zadržali prvo mesto na tabeli državnog prvenstva.

"Imamo šansu da odemo na dvonedeljnu pauzu na prvom mestu. Smatram da je to velik uspeh ekipe i kluba. Ovo je malo ko očekivao u junu. Ovo je derbi kola. Novi Pazar je nastavio trend iz prošle godine. Iako su ostali bez Ljajića i Mesarevića, veoma su homogena, skladna i čvrsta ekipa, koju predvodi jedan od najboljih stručnjaka u našoj zemlji (Vladimir Gaćinović). Očekujem čvrstu i zahtevnu utakmicu, ali od svojih igrača očekujem da ulože maksimalan napor, energiju kao protiv Javora, i da daju sve od sebe da pobedimo i ostanemo na prvom mestu", naveo je Jovanović na konferenciji za medije.

Partizan će u nedelju od 18.30 u Beogradu dočekati Novi Pazar, u utakmici 15. kola Super lige Srbije. Crno-beli su prvi na tabeli sa 34 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Novi Pazar četvrti sa 22 boda.

"Sutra nas očekuje poslednja utakmica prvog kruga šampionata. Ovo je derbi kola. Izuzetno mi je žao što ćemo igrati pred praznim tribinama, mislim da je to veliki hendikep i za nas i za protivnika", rekao je Jovanović.

Jovanović je rekao da će meč protiv Novog Pazara zbog povrede propustiti Nemanja Trifunović i dodao da ima još malih problema sa povredama u ekipi, ali da, ako se na današnjem treningu ne desi nešto nepredviđeno, već zna sastav za sutrašnju utakmicu.

On je dodao i da je u prošlom meču protiv Javora Mateja Milovanović igrao pod injekcijama.

Crno-beli su u zaostalom meču drugog kola Super lige Srbije, u Ivanjici nakon preokreta pobedili Javor 3:2, i time zabeležili svoj prvi trijumf nakon poraza od Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije i Čukaričkog u 15. kolu Super lige Srbije.

"Mi smo u sredu ostvarili izuzetno bitnu pobedu, nakon dva bolna poraza. Čestitam momcima na tome, pokazali su karakter, pogotovo kad smo gubili 1:2 i preokrenuli rezultat. Tom pobedom smo došli na prvo mesto, što je veliki uspeh za nas", kazao je Jovanović.

Jovanović je rekao i da od svojih igrača želi da dobro raspoloženje i energiju koju imaju nakon pobede nad Javorom prenesu i na meč protiv Novog Pazara.

"Igrači nisu navikli na kritike. U Ivanjici smo sve imali pod svojom kontrolom, psihički smo pali nakon izjednačenja. Vidim da im je lakše, ali je sve to normalno, to su mladi momci. Nisu navikli na kritike, nisu navikli da nose prvi tim Partizana na svojim leđima. Ali se vidi i raspoloženje i energija, i to me raduje, to očekujem i danas i sutra na utakmici", kazao je Jovanović.

Privremeni trener Partizana rekao je da Jovan Milošević, kome pozajmica u crno-belima traje do kraja decembra, pokazuje izuzetnu zrelost i dodao da bi jako voleo kad bi on još duže ostao u njegovom timu.

"Joca je fantastičan igrač. Na početku je imao problema sa povredama. Mnogo je bitan za našu ekipu. Igrač je koji pravi razliku na terenu i jako je stabilan i zreo momak. Drago mi je što mu se sve ovo dešava. Ja bih najviše voleo da on ostane, mislim da nam je mnogo bitan i na terenu, i van njega. Klub sigurno radi na tome da on ostane, ne znam šta će biti", izjavio je Jovanović.

Jovanović je rekao da od svojih igrača želi da shvate da su, uprkos tome što su mladi, stekli već dosta iskustva i dodao da njegova ekipa vremenom izgleda sve stabilnije u igri.

"Neki i dalje imaju uspone i padove. Treba im još neko vreme, mislim da ih navijači podržavaju, ali stojim iza toga da i oni moraju da shvate da su, iako su mladi, prošli dosta toga. I vreme je da oni shvate da su oni ti, i da više ne igraju godine. Biće i uspona i padova, to je očekivano, ali se sve bolje bore s tim. U ranijim situacijama je pitanje da li bismo pobedili Javor, ali smo se dogovorili, poštovali dogovor i preokrenuli. Možda su oni tad shvatili kad je teško da možemo da preokrenemo, mi smo Partizan i to se očekuje od nas", kazao je trener crno-belih.

Jovanović je naveo da smatra da njegova ekipa može da ostane u trci za titulu i u nastavku sezone, ali da ne želi da se stavlja pritisak na njegove igrače.

"Ja verujem da mi možemo što duže da budemo u trci za titulu. Dugo nismo osvojili trofej. Ali hajde da ne stavimo taj pritisak i to breme na ove igrače. Treba da ih pustimo, da im damo podršku i da verujemo da oni mogu da budu ti koji će doneti trofej. Da li ove ili sledeće sezone. Daje mi nadu to što smo bili blizu i protiv Hibernijana, i protiv Zvezde, i u nekim drugim utakmicama. Napravili smo jedan veliki iskorak sa jednom mladom ekipom. Verujem da će taj trofej brzo doći", rekao je on.

Privremeni trener crno-belih izjavio je i da veruje u strategiju kluba koja se zasniva na razvijanju mladih igrača. Partizan je u svom saopštenju nakon smene Srđana Blagojevića naveo da će utakmica protiv Novog Pazara biti poslednja u kojoj će Jovanović i Đorđije Ćetković voditi ekipu crno-belih.

Na pitanje novinara da li očekuje da, kao i prošle sezone, na čelu ekipe Partizana ostane duže od predviđenog, Jovanović je rekao da ne očekuje to i da je fokusiran isključivo na meč protiv Novog Pazara.