Status Roba Edvardsa - jedna je od glavnih fudbalskih tima u Engleskoj.

Trener Midlsbroa nalazi se na meti Vulvsa, ali cela priča je izuzetno komplikovana.

Midlsbro je izdao saopštenje u kom potvrđuje da je, posle okvirnog sporazuma sa Vulverhemptonom, glavnom treneru Robu Edvardsu data dozvola da počne razgovore sa "vukovima" o preuzimanju tima.

- Fudbalski klub Midlsbro, uz uslov da se finalizuje dogovor sa Vulverhemptonom, dao je glavnom treneru Robu Edvardsu dozvolu da razgovara sa Vulvsima - navodi se u saopštenju.

- U početku smo odbili njihov zahtev jer je Rob potpisao trogodišnji ugovor sa klubom pre manje od šest meseci. Posle razgovora s njim, razočarani smo saznanjem da želi da pregovara sa Vulvsima u vezi sa upražnjenim mestom glavnog trenera. Sad smo se dogovorili sa Vulvsima. Prvi tim će u subotu protiv Birmingem sitija voditi treneri Adi Viviš i Hari Vatling, kao i menadžer Akademije Krejg Lidl.