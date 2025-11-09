Slušaj vest

Nestvarni Lionel Mesi još jednom je pomerio sve granice i ispisao nove stranice istorije fudbala.

U meču u kom je Inter iz Majamija savladao Nešvil sa 4:0, Mesi je dao dva, a namestio jedan gol. Upravo je ta asistencija bila istorijska jer je to 400. put da je namestio pogodak saigračima u zvaničnim mečevima! Neverovatan i jedinstven podatak pošto niko to do sada nije uspeo da izvede.

Lionel Mesi na meču Inter Majami - Nešvil Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Mesi je meč započeo sa dva gola u prvom poluvremenu, kojim je najavio prolazak dalje Intera iz Majamija ukupnim rezultatom 2-1 u seriji protiv Nešvila.

Dva gola dao je i Tadeo Aljende, ali je drugi, postignut u 76. minutu, bio istorijski jer mu ga je namestio Lionel Mesi za 400. asistenciju u karijeri.

Mesi je u regularnom delu MLS sezone imao 29 golova i 19 asistencija, a na tri meča u plej-ofu već ima pet pogodaka, dok je tri puta asistirao saigračima. Njegovo vreme i dalje traje i nadamo se da ćemo ga bar još malo gledati!

