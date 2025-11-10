Slušaj vest

Fudbaleri Frajburga pobedili su na svom terenu Sankt Pauli 2:1, u 10. kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Frajburg bili su Juito Suzuki u 40. i Maksimilijan Egeštajn u 50. minutu.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

 Gol za Sankt Pauli postigao je Luis Opie u 69. minutu.

Frajburg je na 10. mestu sa 13 bodova, a Sankt Pauli je na 16. poziciji sa sedam poena.

U narednom kolu, Frajburg će u Minhenu gostovati Bajernu, dok će Sankt Pauli dočekati Union Berlin.

