Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Spartak u Subotici sa 3:2 u meču 15. kola Superlige Srbije.

Trener Zvezde Vladan Milojević, prisetio se novog Sada kada je njegov tim u duelu sa Vojvodinom lako i brzo prokockao prednost od 2:2...

Spartak - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Ličila je utakmica na onu iz Novog Sada. Moramo da naliziramo, neke odluke donosimo iz čudnih razloga. Da li je do umora, ne znam? Kod 1:0 za nas, Spartak je imao veliku šansu... Nedostajali su nam Arnautović i Radonjić danas, ali Vasa je danas dao dva gola. Za sve je potrebna duboka analiza - rekao je Milojević.

