Trener Spartaka iz Subotice iskren.
progovorio
TUTORIĆ RAZOČARAN: Teško mu je pao poraz od Crvene zvezde!
Fudbaleri Crvene zvezde posle mnogo muke savladali su ekipu Spartaka u Subotici rezultatom 3:2, a posle meča je Đorđe Tutorić bio vidno utučen zbog gubitka bodova.
Posle meča je Đorđe Tutorić, trener Spartaka, bio vidno utučen zbog gubitka bodova:
Spartak - Crvena zvezda
- Teško je kada na ovakav način primite golove, ne bih hteo da zvuči loše, analiziraćemo šta je bilo i koje su to šanse. Odigrali smo dobru utakmicu, čestitam im na tome, igrali smo hrabro... Zahvaljujem se publici i za kraj želeo bih Zvezdi svu sreću u nastavku šampionata - rekao je Tutorić.
