Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde posle mnogo muke savladali su ekipu Spartaka u Subotici rezultatom 3:2, a posle meča je Đorđe Tutorić bio vidno utučen zbog gubitka bodova.

Posle meča je Đorđe Tutorić, trener Spartaka, bio vidno utučen zbog gubitka bodova:

Spartak - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Teško je kada na ovakav način primite golove, ne bih hteo da zvuči loše, analiziraćemo šta je bilo i koje su to šanse. Odigrali smo dobru utakmicu, čestitam im na tome, igrali smo hrabro... Zahvaljujem se publici i za kraj želeo bih Zvezdi svu sreću u nastavku šampionata - rekao je Tutorić.

Ne propustiteFudbalSPARTAKU PONIŠTENA DVA GOLA PROTIV ZVEZDE: Pogledajte šta se desilo u Subotici, pa procenite sami...(VIDEO)
Sporan detalj sa meča Spartak Crvena zvezda
FudbalGOLEADA I LUDNICA U SUBOTICI: Zvezda ponovo od 0:2 do 2:2, Kostov spasao crveno-bele i doneo pobedu protiv Spartaka!
FK Crvena zvezda
KvotaSVE SEM POBEDE CRVENO-BELIH JE APSOLUTNA SENZACIJA! Kladionice su jasne: Zvezda je favorit protiv Spartaka u Subotici
zvezda-lille-509935.JPG
FudbalCRVENO-BELI GOSTUJU U SUBOTICI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda
ZVEZDA-LIL_014.jpg

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir