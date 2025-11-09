Slušaj vest

TSC je remizirao sa IMT-om rezultatom 1:1 u Loznici, u meču koji je bio prvi posle odlaska trenera Darija Kalezića.

Ekipa iz Bačke Topole tražila je reakciju i prekid serije slabijih rezultata, pa iako nije došla do pobede, pokazala je više energije i čvrstine u igri nego u prethodnim susretima.

U prvom delu viđena je izjednačena borba, sa nekoliko prilika na obe strane. IMT je poveo u 59. minutu, kada je sudija pokazao na belu tačku, a siguran realizator bio je mladi Vasilije Novičić, koji je preciznim udarcem matirao Simića. TSC je odgovorio posle nešto više od deset minuta - Saša Jovanović je u 73. minutu izveo savršen slobodan udarac i pogodio za 1:1, u jednom od najlepših poteza kola.

Do kraja susreta obe ekipe su imale šanse da stignu do pobede. TSC je preko Batisija propustio odličnu priliku glavom, dok je IMT u nadoknadi imao nekoliko opasnih pokušaja, ali je Simić sačuvao mrežu. Remi je zadržao IMT dva boda iznad rivala, a TSC će posle reprezentativne pauze pokušati da se vrati na pobednički kolosek u gostima protiv Radničkog u Nišu.

