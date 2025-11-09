Slušaj vest

Utakmica 17. kola Prve lige Srbije u Vranju između Dinamo Juga i OFK Vršca završena je opštom tučom.

Sve se, navodno, desilo unutar službenih prostorija, posle završetka meča i poslednjeg zvižduka sudije Nikole Katića.

Pomoć lekara u Zdravstvenom centru Vranje zatražilo je više osoba, među kojima i neki iz gostujuće ekspedicije.

Navodno su u tuči od gostiju deblji kraj izvukli jedna muška i jedna ženska osoba.

Zakuvalo se još u prvom poluvremenu, nakon što je sudija Nikola Katić dosudio penal za goste iz kojeg su došli u vođstvo.

Zbog protestvovanja usled takve odluke isključen je šef stručnog štaba Dinamo Juga Nemanja Krtolica, kao i pomoćni trener Stevan Vasiljević.

Potrajao je prekid pet minuta.

Nakon utakmice, autobus sa fudbalskom ekspedicijom gostiju, koji su obezbeđivala najmanje četiri vozila policije, među kojima i "marica", dugo je stajao parkiran ispred Hirurškog bloka u Vranju, kod ulaza za Urgentno odeljenje.

Meč je završen rezultatom 1:1.

Povodom ovih događaja oglasio se fudbalski klub Dinamo Jug iz Vranja.

Dinamo Vranje - Vršac Foto: Printskrin

"U Vranju je gostujućoj ekipi dosuđen kazneni udarac,koji je glavni sudija meča Katić Nikola na sraman način dodelio ekipi OFK Vršac.Nakon jedanaesterca usledile su provokacije igrača i stručnog štaba OFK Vršac upućene domaćim navijačima. O samom jedanaestercu dovoljno govori snimak u prilogu", kažu iz Dinama.

Sporni penal za Vršac u Vranju Izvor: Kurir