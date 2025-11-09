INCIDENT KAKAV DUGO NIJE VIĐEN U SRBIJI: Navijači upali u svlačionicu i napali igrače i stručni štab gostiju
Utakmica 17. kola Prve lige Srbije u Vranju između Dinamo Juga i OFK Vršca završena je opštom tučom.
Sve se, navodno, desilo unutar službenih prostorija, posle završetka meča i poslednjeg zvižduka sudije Nikole Katića.
Pomoć lekara u Zdravstvenom centru Vranje zatražilo je više osoba, među kojima i neki iz gostujuće ekspedicije.
Navodno su u tuči od gostiju deblji kraj izvukli jedna muška i jedna ženska osoba.
Zakuvalo se još u prvom poluvremenu, nakon što je sudija Nikola Katić dosudio penal za goste iz kojeg su došli u vođstvo.
Zbog protestvovanja usled takve odluke isključen je šef stručnog štaba Dinamo Juga Nemanja Krtolica, kao i pomoćni trener Stevan Vasiljević.
Potrajao je prekid pet minuta.
Nakon utakmice, autobus sa fudbalskom ekspedicijom gostiju, koji su obezbeđivala najmanje četiri vozila policije, među kojima i "marica", dugo je stajao parkiran ispred Hirurškog bloka u Vranju, kod ulaza za Urgentno odeljenje.
Meč je završen rezultatom 1:1.
Povodom ovih događaja oglasio se fudbalski klub Dinamo Jug iz Vranja.
"U Vranju je gostujućoj ekipi dosuđen kazneni udarac,koji je glavni sudija meča Katić Nikola na sraman način dodelio ekipi OFK Vršac.Nakon jedanaesterca usledile su provokacije igrača i stručnog štaba OFK Vršac upućene domaćim navijačima. O samom jedanaestercu dovoljno govori snimak u prilogu", kažu iz Dinama.