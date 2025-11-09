- Pa dobro, dali smo sve od sebe u ovom trenutku, falio nam je Sise u sredini smo imali laku konjicu igrača, svi su isti, mislim da smo pružili dobar otpor Partizanu u prvom poluvremenu. Nismo iskoristili šansu na početku, a Partizan je preko kvaliteta Jovana Miloševića uspeo da realizuje, strelac nisam siguran. Nebitno je. Imali smo dve dobre šanse, drugo poluvreme smo krenuli otvoreno, gol je visio u vazduhu, ali smo vršili rotacije, posebno u centralnom delu terena. Individualnim greškama smo primili oba gola, ali momcima nemam šta da zamerim, dali su sve od sebe. Mogla je utakmica da bude dobra, bila je egal. U jednom delu je bila utakmica i na našoj strani - rekao je Gaćinović.