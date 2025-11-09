Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara poraženi su u Humskoj od Partizana rezultatom 2:0 u utakmici 15. kola Superlige Srbije.

Nakon meča utiske je izneo trener Novog Pazara Vladimir Gaćinović:

Partizan - Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Pa dobro, dali smo sve od sebe u ovom trenutku, falio nam je Sise u sredini smo imali laku konjicu igrača, svi su isti, mislim da smo pružili dobar otpor Partizanu u prvom poluvremenu. Nismo iskoristili šansu na početku, a Partizan je preko kvaliteta Jovana Miloševića uspeo da realizuje, strelac nisam siguran. Nebitno je. Imali smo dve dobre šanse, drugo poluvreme smo krenuli otvoreno, gol je visio u vazduhu, ali smo vršili rotacije, posebno u centralnom delu terena. Individualnim greškama smo primili oba gola, ali momcima nemam šta da zamerim, dali su sve od sebe. Mogla je utakmica da bude dobra, bila je egal. U jednom delu je bila utakmica i na našoj strani - rekao je Gaćinović.

Ne propustiteFudbalINCIDENT KAKAV DUGO NIJE VIĐEN U SRBIJI: Navijači upali u svlačionicu i napali igrače i stručni štab gostiju
Screenshot_477.jpg
FudbalNOVI TRENER STIŽE U PARTIZAN! Ko je "misteriozna" ličnost koja dolazi u Humsku?
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović
FudbalROMA PREUZELA VRH TABELE SERIJE A! Udineze nemoćan na Olimpiku!
FK Roma
FudbalPAUNOVIĆ GLEDA PARTIZAN: Selektor Srbije došao u Humsku
PARTIZAN-PAZAR_01.JPG

BONUS VIDEO:

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir