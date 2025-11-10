- Sramota je ovako izgubiti, moramo naravno analizirati i videti šta se ovde dogodilo. Danas su se pojavili samo navijači, imali smo 'nestanak struje' u drugom poluvremenu, primili smo toliko golova. Svi su odgovorni za ovo veče, moja je odgovornost za sve. Sve što smo danas uradili bila je greška. Kada tako izgubite, sve što ste uradili je greška. Nikada nisam primio šest golova, ovo je 100 posto jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri. Prelazni rok? Podržavam ovaj tim, nastavićemo, ne mislim da ću moći da spavam noćas - rekao je Žarko Lazetić.