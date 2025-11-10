Slušaj vest

Žarko Lazetić doživeo je težak šamar u prvenstvu Izraela. Njegov Makabi je doživeo najteži poraz na domaćem terenu u istoriji kluba.

U 10. kolu lige Makabi je deklasiran od Beitara.sa čak 6:2. Da stvari budu gore, meč se igrao u Tel Avivu...

Još jedan neverovatan detalj: prvo poluvreme Makabi je rešio u svoju korist sa 1:0. A, onda potpuni brodolom. Sve je krenulo po zlu posle isključenja golmana Mišpatija u 58. minutu. 

To je bio signal ekipi iz Jerusalima da napadne sa svih strana i do kraja meča su postigli čak šest golova.

Žarko Lazetić - trener Makabija Foto: Starsport©, Mats Torbergsen / AFP / Profimedia

Srpski stručanjak bio je, logično, razočaran...

- Sramota je ovako izgubiti, moramo naravno analizirati i videti šta se ovde dogodilo. Danas su se pojavili samo navijači, imali smo 'nestanak struje' u drugom poluvremenu, primili smo toliko golova. Svi su odgovorni za ovo veče, moja je odgovornost za sve. Sve što smo danas uradili bila je greška. Kada tako izgubite, sve što ste uradili je greška. Nikada nisam primio šest golova, ovo je 100 posto jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri. Prelazni rok? Podržavam ovaj tim, nastavićemo, ne mislim da ću moći da spavam noćas - rekao je Žarko Lazetić.

