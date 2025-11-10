Slušaj vest

Već neko vreme Albert Rijera spominje se kao naslednik Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde, a trener Celja zbog jednog poteza našao se u centru pažnje javnosti u regionu.

Celje i Bravo odigrali su meč bez golova u šampionatu Slovenije, a Rijera je već posle jednog minuta rešio da izvede svog startnog golmana, 18-godišnjeg Tijana Zorka.

Zbog čega se Rijera odlučio na ovaj potez? Španac je našao rupu u sistemu - u Sloveniji bonus fudbaler mora da počne meč, ali nije određeno koliko će vremena provesti na terenu.

Zato je Zorko utakmicu počeo, a već posle 60-ak sekundi zamenio ga je Žan-Luk Leban (22).

Na kraju je meč završen bez golova, a o potezu Rijere se priča.

