Već neko vreme Albert Rijera spominje se kao naslednik Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde, a trener Celja zbog jednog poteza našao se u centru pažnje javnosti u regionu.

Celje i Bravo odigrali su meč bez golova u šampionatu Slovenije, a Rijera je već posle jednog minuta rešio da izvede svog startnog golmana, 18-godišnjeg Tijana Zorka.

Albert Rijera Foto: Sznapka Petr / ČTK / Profimedia, Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Zbog čega se Rijera odlučio na ovaj potez? Španac je našao rupu u sistemu - u Sloveniji bonus fudbaler mora da počne meč, ali nije određeno koliko će vremena provesti na terenu.

Zato je Zorko utakmicu počeo, a već posle 60-ak sekundi zamenio ga je Žan-Luk Leban (22).

Na kraju je meč završen bez golova, a o potezu Rijere se priča.

