Nana Kvame Abraham (22), fudbaler Baraua koji igra u veznom redu je brutalno napadnut od strane navijača tokom gostovanja njegovog tima Katsini Junajtedu.

Utakmica 12. kola Premijer lige Nigerije je završena rezultatom 1:1, a gosti su do boda stigli golom Ordžija Kalua u 69. minutu. Primljeni gol je razbesneo domaće navijače, a jedan od njih je uleteo na teren i dotrčao do Abrahama.

Prema navodima ubo je fudbalera u vrat i tako napravio duboku ranu.

Neverovatno, ali utakmica je nastavljena nakon što se situacija smirila, a dešavanja na meču su podigla puno prašine u Nigeriji.

Fudbaleru je hitno pružena pomoć na terenu, bio je u stabilnom stanju, a kasnije je govorio za medije.

- Hvala Bogu, sada se osećam bolje. Naš medicinski tim je učinio sve da mi pomogne. Žao mi je zbog onoga što se desilo. Fudbal nije rat, možeš da pobediš, izjednačiš ili izgubiš. Igrali smo pet utakmica kod kuće, pobedili jednom, izjednačili tri puta i izgubili jednom, i ništa se nije dogodilo. Zašto smo ovde napadnuti? - zapitao se Abraham.

