Fudbaleri San Dijega plasirali su se u polufinale plej-ofa Zapadne konferencije MLS Kupa, pošto su na svom terenu savladali Portland rezultatom 4:0 u trećoj utakmici četvrtfinala.

San Dijego je do polufinala plej-ofa Zapada stigao serijom 2:1 u pobedama. Po dva gola za ekipu iz San Dijega postigli su Anders Drejer u 5. i 79. minutu i Amal Pelegrino u 17. i 53.

Fudbaleri San Dijega će u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije igrati protiv Minesote junajted. U drugom polufinala Zapada sastaće se Vankuver i Los Anđeles.

U polufinalu Istočne konferencije će igrati Filadelfija Union - Njujork Siti i Sinsinati - Inter Majami. Polufinala plej-ofa Konferencija MLS kupa su na programu 23, 24. i 25. novembra.