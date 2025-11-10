Slušaj vest

Podsetimo, na utakmici u Vranju između Dinama i Vršca je, između ostalog, došlo i do masovne tuče na terenu.

Prvo je dosuđeni penal za Vršac izazvao burne reakcije na tribinama i isključenje šefa stručnog štaba Dinama.

Zatim je došlo do sukoba između fudbalera zbog čega je utakmica prekinuta na kratko, a po završetku meča je viđena masovna tuča.

Screenshot_477.jpg
Tuča naslovna.jpg
Napadnut fudbaler
Čukarički - Partizan

Dinamo Jug oglasio novim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja: Zahtevamo hitnu reakciju policije i tužilaštva

Fudbalski klub "Dinamo JUG" iz Vranja, pre svega, izražava veliku žalost i izvinjenje sportskoj javnosti i građanima Vranja zbog nemilih scena i incidenta koji se dogodio na Gradskom stadionu "Jumko" nakon završetka utakmice 17. kola Prve lige Srbije, između FK "Dinamo JUG" i OFK "Vršac".

Oštro osuđujemo svaki oblik nasilja i ponašanje koje narušava integritet sporta i fudbalskog takmičenja.

Upravni odbor Sportskog udruženje “Dinamo JUG” zahteva hitnu reakciju policije i tužilaštva, u cilju utvrđivanja pune istine o događaju koji je potresao javnost Srbije.

Kao dugogodišnji i odgovorni fudbalski radnici imamo puno poverenje u rad Ministarstva unutrašnjih poslova, Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju i Fudbalskog saveza Srbije. Verujemo da će prava istina izaći na videlo i da će vinovnici ovog incidenta biti adekvatno kažnjeni, bez obzira na to iz kog kluba dolaze.

Tuča na meču Dinamo Jug - OFK Vršac Foto: Printscreen / Instagram / 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗿𝗯𝗶𝗷𝗮 🇷🇸

Podvlačimo da je u toku incidenta naš komesar za bezbednost Ivan Nedeljković doživeo tešku telesnu povredu. Zbog strašnog napada na Nedeljkovića od strane stručnog štaba, komesara za bezdnost i nekoliko fudbalera gostujuće ekipe postavljamo pitanje rukodovstvu Fudbalskog kluba “Vršac”:

- Zašto se vaš komesar za bezbednost zajedno sa članovima stručnog štaba i fudbalerima vratio na teren, čak i nakon zvaničnog kraja utakmice?

Sva naša saznanja i materijali biće hitno predati nadležnim organima, kao i Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Srbije.

Izražavamo puno poverenje u Fudbalski savez Srbije i spremnost da se suočimo sa svim odlukama koje će FSS doneti u vezi sa ovim incidentom koji je poslao potpuno pogrešnu sliku iz Vranja.

Na kraju, pozivamo OFK “Vršac” da dostavi sve dokaze i materijale za navodnu prodaju karata navijačima Albanije za utakmicu koja je odigrana u Leskovcu.

Fudbalski klub "Dinamo JUG" želi Fudbalskom klubu "Vršac" sve najbolje u daljem nastavku takmičenja. Cenimo i poštujemo sve njihove dosadašnje rezultate, kao i sve što su učini za fudbal u Srbiji.

Sporni penal za Vršac u Vranju Izvor: Kurir

Naša ruka saradnje biće pružena svim klubovima u Srbiji, ali isključivo u duhu pravedne igre i poštenog odnosa u odigravanju utakmica do kraja prvenstva.

Da se svi časno i pošteno izborima za što bolje fudbalske rezultate.

Saopštenje za javnost potpisano je od strane Upravnog odbora Sportskog udruženja “Dinamo JUG” Vranje.

U Vranju, 10. novembra, 2025. godine - navedeno je u saopštenju Dinama.

Luka Modrić
Dejan Stanković
Lionel Mesi na Kamp Nou
Dragoljub Zbiljić predsednik Vojvodine

Tuča navijača split Izvor: Kurir