FUDBALSKA UTAKMICA KOJA JE ZAPREPASTILA SRBIJU! Oglasio se Dinamo oštrim saopštenjem: Komesar za bezbednost teško povređen
Podsetimo, na utakmici u Vranju između Dinama i Vršca je, između ostalog, došlo i do masovne tuče na terenu.
Prvo je dosuđeni penal za Vršac izazvao burne reakcije na tribinama i isključenje šefa stručnog štaba Dinama.
Zatim je došlo do sukoba između fudbalera zbog čega je utakmica prekinuta na kratko, a po završetku meča je viđena masovna tuča.
Dinamo Jug oglasio novim saopštenjem koje prenosimo u celosti:
- Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja: Zahtevamo hitnu reakciju policije i tužilaštva
Fudbalski klub "Dinamo JUG" iz Vranja, pre svega, izražava veliku žalost i izvinjenje sportskoj javnosti i građanima Vranja zbog nemilih scena i incidenta koji se dogodio na Gradskom stadionu "Jumko" nakon završetka utakmice 17. kola Prve lige Srbije, između FK "Dinamo JUG" i OFK "Vršac".
Oštro osuđujemo svaki oblik nasilja i ponašanje koje narušava integritet sporta i fudbalskog takmičenja.
Upravni odbor Sportskog udruženje “Dinamo JUG” zahteva hitnu reakciju policije i tužilaštva, u cilju utvrđivanja pune istine o događaju koji je potresao javnost Srbije.
Kao dugogodišnji i odgovorni fudbalski radnici imamo puno poverenje u rad Ministarstva unutrašnjih poslova, Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju i Fudbalskog saveza Srbije. Verujemo da će prava istina izaći na videlo i da će vinovnici ovog incidenta biti adekvatno kažnjeni, bez obzira na to iz kog kluba dolaze.
Podvlačimo da je u toku incidenta naš komesar za bezbednost Ivan Nedeljković doživeo tešku telesnu povredu. Zbog strašnog napada na Nedeljkovića od strane stručnog štaba, komesara za bezdnost i nekoliko fudbalera gostujuće ekipe postavljamo pitanje rukodovstvu Fudbalskog kluba “Vršac”:
- Zašto se vaš komesar za bezbednost zajedno sa članovima stručnog štaba i fudbalerima vratio na teren, čak i nakon zvaničnog kraja utakmice?
Sva naša saznanja i materijali biće hitno predati nadležnim organima, kao i Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Srbije.
Izražavamo puno poverenje u Fudbalski savez Srbije i spremnost da se suočimo sa svim odlukama koje će FSS doneti u vezi sa ovim incidentom koji je poslao potpuno pogrešnu sliku iz Vranja.
Na kraju, pozivamo OFK “Vršac” da dostavi sve dokaze i materijale za navodnu prodaju karata navijačima Albanije za utakmicu koja je odigrana u Leskovcu.
Fudbalski klub "Dinamo JUG" želi Fudbalskom klubu "Vršac" sve najbolje u daljem nastavku takmičenja. Cenimo i poštujemo sve njihove dosadašnje rezultate, kao i sve što su učini za fudbal u Srbiji.
Naša ruka saradnje biće pružena svim klubovima u Srbiji, ali isključivo u duhu pravedne igre i poštenog odnosa u odigravanju utakmica do kraja prvenstva.
Da se svi časno i pošteno izborima za što bolje fudbalske rezultate.
Saopštenje za javnost potpisano je od strane Upravnog odbora Sportskog udruženja “Dinamo JUG” Vranje.
U Vranju, 10. novembra, 2025. godine - navedeno je u saopštenju Dinama.
