Jedan od najboljih napadača svih vremena, proslavljeni brazilski as Luis Nazario de Lima Ronaldo, smatra da Kristijano Ronaldo nije fudbalski GOAT.

U intervjuu za ugledni "ESPN" dvostruki šampion sveta dao je svoje iskreno mišljenje o slavnom Portugalcu.

"Kristijano je postizao golove na sve moguće načine, čak i nakon promene pozicija. To nije lako učiniti, definitivno je među najboljima ikada. Ali najbolji? Ne bih se složio. Poštujem njegovo mišljenje, ali bih ga svrtao među 10 najboljih", rekao je bivši as Intera, Barselone, Reala i Milana.

Brazilac, koga mnogi smatraju najboljim napadačem svih vremena, nije želeo da otkrije gde sebe vidi na večnoj listi.

"Iskreno, ne volim da učestvujem u tim raspravama. Neki ljudi imaju previsoko mišljenje o sebi. Radije prepuštam drugima da govore o mojim igrama i onome što sam postigao, nego da pričam o sebi", poručio je "pravi" Ronaldo.

