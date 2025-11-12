Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkvena opština Negotin organizuje donatorsko veče i aukciju 23. novembra za obnovu hrama u ovom gradu.

Cilj je da se privedu kraju radovi na hramu Svete Trojice u ovom gradu.

Hram Svete Trojice u Negotinu Foto: Privatna arhiva

Na aukciji će biti ponuđeni predmeti srpskih i inostranih sportista, umetnička dela slikara i fotografiej retkih i dragocenih predmeta iz arhive hrama Svete Trojice. Potpisane dresove iz reprezentacije Srbije, kao i lopte poslali su Predrag Rajković i sam rođeni Negotinčanin, zatim Nemanja Maksimović, Nikola Milenković, Andrija Živković i Luka Jović.

Predrag Rajković u ovu humanitarnu akciju uključio je i svoje saigrače iz ekipe Al Itihad iz Saudijske Arabije, pa su tako potpisane dresove i lopte poslali Karim Benzema i Ngolo Kante.

Sportisti pomažu obnovu crkve u Negotinu Izvor: Privatna arhiva

Akciji se priključio i FK Crvena zvezda, koja je poslala dres i loptu sa potpisima svih svojih igrača iz aktuelne generacije.

Donatorsko veče biće organizovano u restoranu "La Moara" u Negotinu. Uz bogat kulturno-zabavni program, nastup "Maks in benda" i Seke Aleksić. Ulaznica je 5.000 dinara i može se kupiti u Hramu Svete Trojice, a potvrda dolaska do 15. novembra na telefone 063/434-059 i 065/9647-999.

Donacije mogu da se uplate na račun Crkvene opštine - 170-30056071013-54, sa pozivom na broj 1876 i svrhom doznake "Za donatorsko veče".