Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak od 20.45 gostuje Engleskoj u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

"Orlovi" nemaju puno prostora za kalkulacije, moraju da ostanu neporaženi kako bi ostavili nadu za drugo mesto i odlazak u baraž.

Čini se da ni selektor Veljko Paunović, kome će ovo biti debi, nema puno prostora za dileme.

Paunović će, po svemu sudeći, napraviti promenu na golu.

Umesto Đorđa Petrovića među stative će Predrag Rajković. Paunović i Rajković su pre 10 godina osvojili titulu Svetskog prvaka, pa nema sumnje da selektor daje prednost "zlatnom orliću" i kapitenu te ekipe.

Paunović je već na promociji najavio promenu formacije. To podrazumeva četvoricu u poslednjoj liniji tima. Tandem štopera činiće Nikola Milenković i Strahinja Pavlović. Desno bi trebao da zaigra Ognjen Mimović, a levo Aleksa Terzić.

Novi selektor je tokom karijere koristio sisteme 4-3-3 i 4-2-3-1. U skladu sa tim u sredini terena bi se našli, kao zadnji vezin, Saša Lukić i Aleksandar Stanković, a ispred njih kreator Lazar Samardžić.

Andrija Živković će biti desno krilo, a Filip Kostić levo.

Špic napada je rezervisan za Dušana Vlahovića.

Naravno, selektorova je poslednja i moguća su iznenađenja u poslednji čas.

Ukoliko ih ne bude, na Vembli će istrčati sastav: Rajković – Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić – Stanković, Lukić – Živković, Samardžić, Kostić – Vlahović.