Skandalozne scene viđene su u Vranju gde su utakmicu igrali Dinamo Jug i Vršac.

Susret je odigran u okviru Prve lige Srbije, završen je 1:1, a disciplinska komisija ima pune ruke posla da utvrdi šta se tačno desilo i zbog čega je posle utakmice počela tuča o kojoj već danima bruji čitava nacija.

Klubovi su redom izdavali saopštenja, pojavio se i video materijal, a sada su iz Dinama objavili novi snimak koji, kako oni navode, govori u prilog tome da su Vrščani započeli incident.

Uz to, uprava Dinama oglasila se i novim saopštenjem na zvaničnom sajtu SU Dinamo Jug a mi ga prenosimo u celosti.

- FK Dinamo Jug objavljuje nove video-snimke utakmice Prve lige Srbije odigrane u nedelju 9.11.2025, koji nedvosmisleno prikazuju da su igrači OFK Vršca ti koji su prvi započeli sukob na terenu.

Tokom celog incidenta na terenu nije bilo nijednog upada domaćih navijača – prisutni su bili isključivo službena lica i obezbeđenje.

Na snimku se jasno vidi da komesar za bezbednost FK Vranje, Ivan Nedeljković, u plavoj dukserici, na početku snimka pokušava da smiri trenera gostujuće ekipe, dok se na kraju snimka vidi kako je okružen i fizički napadnut od strane komesara gostujuće ekipe, Dragana Birđana.

Reagujući na taj napad, članovi uprave FK Dinamo Jug, Dejan Ivanović i sportski direktor Lazar Ivanović, ušli su na teren isključivo u nužnoj odbrani, kako bi zaštitili službeno lice kluba i sprečili dalje ugrožavanje bezbednosti.

Iako je delegat utakmice kasnije dao izjavu da je bio na licu mesta i video da su igrači OFK Vršca fizički napadnuti, video-dokazi i svedoci potvrđuju da je delegat u trenutku incidenta bio u svlačionici i da nije imao neposredan uvid u događaj.

Takva izjava, suprotna stvarnim dokazima, ozbiljno narušava objektivnost izveštaja i kredibilitet službenih lica.

FK Dinamo Jug najoštrije osuđuje fizičke napade i nesportsko ponašanje igrača OFK Vršca, koji su sramota za fudbal i sportsku kulturu. Klub očekuje da nadležni organi i FSS-a hitno reaguju, uzimajući u obzir video-dokaze i izjave službenih lica, kako bi se zaštitio integritet takmičenja i ugled srpskog fudbala.

Uprava kluba SU Dinamo Jug - stoji u saopštenju.

Novi snimak ovog incidenta možete pogledati OVDE.

Šta se desilo na meču?

Susret je završen 1:1, ali je viđen pravi haos. Sve je počelo spornim penalom za Vršac koji je dosudio Nikola Katić i izazvao revolt na tribinama, a tom prilikom su isključeni šef stručnog štaba Dinamo Juga i trener Vasiljević, dok su sa tribina bačena dva topovska udara. Na terenu je potom došlo do sukoba između Đuričkovića i Lainovića, zbog čega je meč bio prekinut skoro pet minuta.

Mihajlo Spasojević je pogodio za 0:1 posle kraćeg prekida, zatim je domaćin izjednačio, a po završetku meča viđena je i tuča!

Teren se pretvorio u ring, sevale su pesnice, reagovala je policija, a u sukobu kod tunela i svlačionica navodno su povređeni Dejan Potočan i Jelena Rankov, službeni predstavnik gostiju i fizioterapeut, koji su morali da potraže medicinsku pomoć.

Prvi snimak incidenta

Prvi snimak incidenta pojavio se na Instagram stranici "infosportsrbija", a vi ga možete pogledati ispod:

Dinamo se oglasio saopštenjima

Posle čitavog haosa, dva saopštenja objavio je i Dinamo koji je u drugom obraćanju javnosti dostavio i fotografije iz bolnice.

- Povodom današnjih dešavanja u Vranju na prvenstvenoj utakmici SU Dinamo Jug - OFK Vršac, SU Dinamo Jug postavlja pitanje iz kog razloga su se po završetku utakmice članovi stručnog štaba i pojedini igrači OFK Vršac vratili na teren i napali komesara za bezbednost Ivana Nedeljkovića i pritom mu naneli teške telesne povrede, tj.prelom ruke i udarce u predelu glave, zbog čega je hospitalizovan u Vranskoj bolnici.

Po propozicijama takmičenja,poslednji koji napušta fudbalski teren je delegat današnjeg meča Nikolić Zoran iz Niša i službena lica koja su sudila meč.

Navedena lica su već bila u svojim prostorijama,kada su se članovi stručnog štaba OFK Vršac vratili na teren i napali našeg komesara za bezbednost Ivana Nedeljkovića koji je tom prilikom bio sam na terenu - stajalo je u drugom saopštenju.

Prvo saopštenje Dinama glasilo je ovako:

- Fudbalski klub Dinamo Jug obaveštava javnost da je utakmica protiv ekipe Vršca završena rezultatom 1:1, ali pod sramnim okolnostima.

Još jednom smo bili svedoci otvorene nepravde - sudija Katić je svojim odlukama direktno oštetio naš klub, uz očiglednu pomoć Dejana Santrača.

Posle svega, došlo je i do fizičkog napada stručnog štaba i uprave Vršca na našeg komesara za bezbednost, dok su igrači gostujućeg tima demolirali svlačionicu i izazvali veliku materijalnu štetu na stadionu Jumko.

Dinamo Jug ne pristaje na krađu, ne pristaje na nepravdu!

Naš klub će uvek stajati uspravno - sa čašću, ponosom i bojama koje branimo!

Sutra će biti održana sednica Upravnog odbora i Skupštine kluba, na kojoj će biti doneta odluka o daljem učešću FK Dinamo Jug u prvenstvu - stajalo je u prvom saopštenju Dinama.

Saopštenje Vrščana

OFK Vršac takođe se oglasio saopštenjem nakon teškog incidenta koji se dogodio u Vranju.

Saopštenje iz Vršca prenosimo u celosti:

- OFK Vršac prinuđen je da se ovim putem oglasi za javnost, posle izrečenih i medijski plasiranih neistina, te pokušaja lažiranja stvarnog, dokumentovanog činjeničnog zabeleženog, a ničim izazvanog, fizičkog napada na naš stručni štab i igrače, posle utakmice 17. kola Prve lige Srbije, Dinamo Jug – OFK Vršac, odigrane 9. novembra u Vranju.

OFK Vršac je godinama unazad jedan od najboljih domaćina u Prvoj ligi Srbije, kao i jedna od najboljih gostujućih ekipa, čemu mogu da posvedoče brojni klubovi i službena lica Fudbalskog saveza Srbije. Zajednica fubalskih klubova super lige i prve lige Srbije. Ako nekada odlukama nismo bili zadovoljni, obraćali smo se službenim putem u i u skladu sa zakonima i propisima. Poštovali smo odluke i protivnicima prijateljski pružali ruku.

Nikada se nismo bavili insinuacijama, niti smo se medijima obraćali sa fabrikovanim dezinforamcijama a, kao što nikada nismo klevetali druge klubove, i njihova rukovodstva ili ikoga iz Fudbalske organizacije. Smatramo da tome nema mesta u srpskom fudbalu.

Nažalost, u Vranju, doživesmo sudbinu žrtve. Brutalan napad na naš stručni štab zabeležen je i video zapisom. SU Dinamo Jug se prebrzo oglasio saopštenjem, što obično biva posle osećaja krivice. Slažemo se samo u jednom – utakmica je završena pod sramotnim okolnostima, kojima nema ni sme biti mesta u srpskom fudbalu.

U vezi saopštenja SU Dinamo Jug, apsolutno, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, demantujemo da je iko od igrača OFK Vršac naneo bilo kakvu štetu u svlačionici na stadionu Yumco u vranju. Štetu je naneo kapiten domaćeg tima Filip Stamenković, kada su naši igrači već ušli u svlačionicu, isti je divljački razbio vrata naše svlačionice. Postoje li razlozi za to, nije pitanje za nas, nego za nadležne organe.

Apsolutno demantujemo da je iko iz našeg stručnog štaba napao njihovog komesara za bezbednost Nedeljkovića Ivana. Pregledan je u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, nije mu konstatovana niti jedna povreda, čak ni najmanja, a ono što je on činio, poput bezočnog huligana, zabeleženo je video snimkom. Fotografije koje je kasnije objavio, nanose nesagledivu štetu njegovom klubu, a svim licima koji su ili mogu učestvovati u falsifikovanju zdravstvene ili druge dokumentacije, najavljujemo krivične prijave. Postoje svedoci da bez ikakvih zavoja napušta bolnicu , a kada se požalio policajcima da ima nagnječenje šake odgovorili su mu „da i treba da ima kad bije ljude“ čemu takođe postoje svedoci.

Njihovo nezadovoljstvo ka arbitrima na utakmici, te insinuacije prema trećim licima, koje ni na koji način nisu učestvovala u ovom huliganskom činu, ni u kojem scenariju ne smeju ni ne mogu biti opravdanje za divljački fizički napad na naš stručni štab. Gospodo iz Vranja, za vaše frustracije, stvarno doživljene ili fabrikovane, postoje legalni tokovi obraćanja organima FSS i rukovodiocima ovlašćenim za postupanje po istim.

SU Dinamo Jug u saopštenju smatra da je penal za OFK Vršac nezasluženo dosuđen, te su dva crvena kartona za trenera i njegovog pomoćnika prestroga kazna, iako istina lako može spoznati, u video snimku. Da li je domaćin, namerno, od početka utakmice dizao tenzije, nije na nama da tvrdimo ni ispitujemo, niti da se bavimo njihovim razlozima za tako nešto.

Mi smatramo i da je vaš gol za izjednačenje splet pogrešnih sudijskih odluka. Ali, ni zbog toga nismo fizički napali ni vas ni sudije. Uostalom, sličan penal je dosuđen vama u korist, pa ga niste iskoristili. Sudije ako su grešile moramo da razumemo, jer verovatno je lakše suditi na nekom odeljenju psihijatrijske bolnice nego u ovakvom nefudbalskom ambijentu.

Takođe, smatramo i da posle ovakvog vandalizma, sa fizičkim posledicama čak i po jednu damu, ne treba olako potezati reči “čast”, “ponos” ili “boje koje branimo”, to, odgovorne, može ako navesti na zaključak da je iskrenost iščezla.

Da podsetimo javnost, teške udarce zadobili su Dejan Potočani i Marko Kačarević, službeni predstavnici OFK Vršca, a fizički je napadnuta i Jelena Rankov, fizioterapeut ekipe. Potočan je zadobio ozbiljan udarac u glavu.Kačareviću su polomljene naočare i isečena mu je arkada a Jelena Rankov ima ozbiljnu povredu prsta i šake dok su pokušavali da joj otmu telefon. Takođe ima nagnječenje levog uha i pretrpela je emotivni šok. Svo troje su posle divljačkog napada na stadionu u Vranju zatržili pomoć doktora iz vranjske bolnice.

Glavni huligani na terenu bili su Dejan Ivanović inače predsednik kluba, predsednik Fudbalskog saveza Pčinjskog okruga. Pored njega, na teren je utrčao i sin pomenutog Dejana Ivanovića Lazar, dobro poznat vranjskoj policiji. Tata i sin pesnicama su pokazali svoje gostoprimstvo.

Posebna priča je napad na Jelenu Rankov koju je ispred svlačionica okružilo i fizički napalo deset huligana. Prisebnošću našeg vozača i jednog policajca sprečenje linč na jednu damu.

OFK Vršcu je u prvom planu fer-plej i želja da se održi visok nivo i kvalitet takmičenja. Da to nije tako, mogli bi smo, poput tvorca saopštenja SU Dinamo Jug, da se bavimo insinuacijama o licima odgovornim za huliganski napad na naš tim koje smo naveli u pšredhodnom pasusu. Mogli bi da dovedemo u vezu sa preprodajom besplatnih karata FSS za utakmicu Srbija – Albanija navijačima iz Albanije, o čemu postoje zapisi u policiji, ili očiglednim, kao namernim, bezbednosnim propustima na utakmici Dinamo Jug – OFK Vršac. Mogli bi, ali nećemo. Istrajaćemo u legalnoj borbi.

Apelujemo na Fudbalski savez Srbije da, u skladu sa propisima, izrekne drastičnu kaznu za SU Dinamo Jug, kako se ovakvo divljaštvo nikada više ne bi ponovilo na stadionima i sportskim objektima širom Srbije.

Vršac, 10.11.2025.

Izvršni odbor OFK Vršac - navedeno je u saopštenju.

Kada se sve sabere i oduzme, disciplinska komisija FSS već ima, a i tek će imati pune ruke posla.

