Luka Jović dao je opširan intervju za Mozzart Sport u kom se dotakao brojnih zanimljivih tema, a jedna od njih bio je povratak u Crvenu zvezdu.

Jović je istakao kako je postojala mogućnost da se vrati, ali da to trenutno nije bilo moguće. Ipak, nije zatvorio opciju da u budućnosti ponovo bude na Marakani...

- Bilo je možda mnogo kasno, a i da je bilo ranije, ja u ovom trenutku ne vidim sebe u Crvenoj zvezdi. Ne zbog Zvezde, svi znaju koliko je volim. Zvezda je napravila mene ovakvim kakav jesam. Ja sam bio u Zvezdi deset godina i ako nekad odlučim da se vratim u Zvezdu, ako procenim da je trenutak, meni ugovor neće biti potreban. Plata ništa, neće mi biti potrebna - istakao je Jović, pa dodao da je ovu izjavu rekao ozbiljan i bez šale:

- Najozbiljnije! Ja bih se u Zvezdu vratio da mi ništa ne treba. Ako osetim da je trenutak, kad bude trenutak. U ovom času, nije.

Otkrio je potom i da Zvezda nije razlog što se ne vraća u Srbiju.

- Tako je, tako je. Ne zbog Zvezde, naravno, ali Srbija mora mnogo da napreduje što se tiče nekih fudbalskih stvari, da ligu digne na viši nivo. Onda će liga da bude privlačnija i za mnoge druge igrače, a Zvezda neće morati da plaća igrače koliko ih plaća sad. A to je u ovom trenutku realno, jer ako igrač ima ponudu nekog drugog kluba i ako ima ponudu iz Srbije, dovoljno mu je da pogleda dve utakmice gde se igraju u Srbiji, a da to nisu, da kažemo, najveći klubovi. Mislim da će cena biti duplo. Moramo da napredujemo mnogo i mislim da je prevelika liga za zemlju kao što je Srbija, da bi trebalo smanjiti broj klubova, što je krenulo da se dešava. Nije ni Grčka na nekom zavidnom nivou, daleko su od toga i Grci, isto to moraju da rade, ali meni je Grčka interesantna zato što ima četiri ekipe koje se bore za titulu i na kraju ligaškog dela kreće plej-of gde ukrštaš sa svim velikim protivnicima i gde se u direktnim okršajima borite za titulu.

Govorio je i o Marku Arnautoviću i Brunu Duarteu.

- Za Arnautovića ne bi trebalo da trošimo reči. Kod njega se vidi suvi kvalitet prilikom svakog kontakta sa loptom. Bio je i Marko u sličnoj situaciji kao ja, nije prošao pripreme, s tim što je malo stariji, tako da mu je verovatno teže palo. Mislim da Zvezdi nije problem Arnautović, niti pozicija napadača. Tu je i Bruno Duarte koji je isto dobar igrač. Jeste Zvezda u maloj krizi, što je normalno posle toliko godina, ali će sve brzo proći.

Zatim je pohvalio i Aleksandra Kataija.

- Sale Katai je majstor fudbala. Bio je predodređen da napravi mnogo više. Igrali smo zajedno u Zvezdi, tokom njegovog prvog mandata, sigurno je jedan od najboljih igrač Zvezde.

Kurir sport / Mozzart Sport

