Slušaj vest

Povremeni reprezentativac Portugala i fudbaler Bešiktaša, Rafa Silva, iznenada je odlučio je da okači kopačke o klin u 32. godini života.

Igra loše ove sezone, nije srećan na terenu, pa je rešio da odmah završi karijeru.

Predsednik Bešiktaša Serdal Adali pokušava da ga nagovori da to ne uradi, ali nezadovoljni Portugalac je odlučan u svojoj nameri.

"Nisam srećan, napustiću fudbal. Imam veliko poštovanje prema treneru, ali doneo sam odluku i ona se neće promeniti" navodno je rekao Silva nakon sastanka sa rukovodstvom turskog kluba.

Silva je odigrao 65 utakmica za Bešiktaš i upisao je 23 gola i 16 asistencija. Za reprezentaciju Portugala odigrao je 25 mečeva.

Kurir sport