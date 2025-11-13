Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Miloš Bjelinić

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 na "Vembliju" igra meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske.

Biće ovo debi Veljka Paunovića na klupi "orlova", a našoj reprezentaciji potrebna je pobeda kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za Mundijal.

Veljko Paunović pred meč sa Engleskom Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Koliko težak zadatak očekuje naše fudbalere najbolje govore i vrednosti obe selekcije, jasno je da će biti teško, ali naši reprezentativci u Londonu imaju i podršku svojih navijača.

Neće ih biti puno, ali dovoljno da naši igrači osete podršku...

Sektor za navijače Srbije Izvor: Kurir

Pogledajte kakva je atmosfera pred večerašnju utakmicu:

Atmosfera pred meč Engleske i Srbije Izvor: Kurir

