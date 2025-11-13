Donosimo vam delić atmosfere sa lica mesta...
Fudbal
SPEKTAKL, EFEKTI OD KOJIH ZASTAJE DAH! SVE JE SPREMNO ZA MEČ IZMEĐU ENGLESKE I SRBIJE! Poptuna ludnica na Vembliju, pogledajte kakva je atmosfera! VIDEO
Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Miloš Bjelinić
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 na "Vembliju" igra meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske.
Biće ovo debi Veljka Paunovića na klupi "orlova", a našoj reprezentaciji potrebna je pobeda kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za Mundijal.
Veljko Paunović pred meč sa Engleskom Foto: John Walton / PA Images / Profimedia
Koliko težak zadatak očekuje naše fudbalere najbolje govore i vrednosti obe selekcije, jasno je da će biti teško, ali naši reprezentativci u Londonu imaju i podršku svojih navijača.
Neće ih biti puno, ali dovoljno da naši igrači osete podršku...
Pogledajte kakva je atmosfera pred večerašnju utakmicu:
