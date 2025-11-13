Slušaj vest

Kako piše Mateo Moreto, dva premijerligaša su bacila oko na srpskog vezistu.

Naime, Stankovića na radaru imaju Njukasl i Totenhem, i već u nekoliko navrata su ispratili sa lica mesta, a impresionirao ih je na meču protiv Barselone.

Nema sumnje da bi Brižu više išlo u prilog da baš Englezi odvedu Stankovića, pošto bi sigurno mogli da odrede veće obeštećenje.

Aleksandar Stanković Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss

Ne propustiteFudbalKAKVA BI OVO TIMČINA BILA: Englezi sastavili idealan tim od Srba koji su igrali u Premijer ligi! Neka imena su iznenađenje
Eden Azar Oskar i Branislav Ivanović
FudbalBIVŠI IGRAČ TUŽIO JUNAJTED: Tvrdi da mu je klub uništio kičmu i traži 1.000.000 evra!
Aksel Tuanzebe
FudbalPROMENA NA KLUPI VUKOVA: Rob Edvards novi trener Vulverhemptona
profimedia-0959445447.jpg
FudbalTEŽAK UDARAC ZA ČELSI: Bitan fudbaler se ponovo povredio, čeka ga pauza od najmanje mesec dana
Romeo Lavija, Čelsi, Premijer liga

Himna Bože pravde na Vembliju Izvor: Kurir