Srpski fudbaler Aleksandar Stanković sve više skreće pažnju na sebe partijama u Klub Brižu.
Fudbal
ALEKSANDAR STANKOVIĆ NA METI ENGELSKIH KLUBOVA: Premijerligaši bacili oko na Srbina
Slušaj vest
Kako piše Mateo Moreto, dva premijerligaša su bacila oko na srpskog vezistu.
Naime, Stankovića na radaru imaju Njukasl i Totenhem, i već u nekoliko navrata su ispratili sa lica mesta, a impresionirao ih je na meču protiv Barselone.
Nema sumnje da bi Brižu više išlo u prilog da baš Englezi odvedu Stankovića, pošto bi sigurno mogli da odrede veće obeštećenje.
Aleksandar Stanković Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši