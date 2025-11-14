BAJERN SE ODRIČE JEDNOG OD NAJBOLJIH FUDBALERA: Serž Gnabri napušta Minhen?!
Leto 2026. je daleko, ali mnogi poslovi se već sada ugovaraju.
Jedan od fudbalera koji bi mogli da imaju vrelo leto jeste i Serž Gnabri, jedan od najboljih fudbalera Bajerna koji igra odlično i ove sezone.
Ovaj 30-godišnji momak ima ugovor do kraja ove sezone i jedan je od najzanimljivijih igrača na tržištu, a od januara meseca može da pregovara sa drugim timovima, pa i da ugovori transfer.
Naravno, ima zainteresovanih.
Pre svih, tu su Juventus i Liverpul, čeka se i odgovor Bajerna, ali njegova visoka plata je veliki problem. U pitanju su primanja koja premašuju sve u Juventusu, pa je jasno i da torinski klub neće moći da plati 20 miliona evra po sezoni, koliko ima ovaj fudbaler.
Gnabri je ove sezone postigao 4 gola, dodao i 3 asistencije u Bundesligi.
