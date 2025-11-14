Slušaj vest

Radi se o dosadašnjem treneru Teleoptika koji je tokom dugogodišnjeg rada u Humskoj sarađivao i sa pojedinim mladim igrača iz aktuelnog sastava Partizana koje je vodio do titule prvaka Omladinske lige i plasmana u UEFA Ligu mladih.

Tako je Teleoptik ostao bez trenera tokom sezone, ali ne zadugo jer je “optičare” preuzeo dosadašnji vršilac dužnosti trenera Partizana Marko Jovanović.

Mladi trener dobio je priliku da samostalni vodi trenutno prvoplasirani tim u Srpskoj ligi Beograd, Teleoptik ima dva boda prednosti u odnosu na prvog pratioca, Radnički iz Obrenovca, ali prevashodni cilj biće stvaranje fudbalera koji bi u bližoj budućnosti mogli da zaigraju u Partizanu.

Marko Jovanović Foto: Starsport

Biće to šansa da Jovanović iskaže svoje trenerske kvalitete u mnogo mirnijem okruženju, a Stojaković je napravio odličnu osnovu.

Marko Jovanović, dosadašnji član stručnog štaba FK Partizan, imenovan je za trenera prvog tima Teleoptika.

Kurir sport/sportske.net

