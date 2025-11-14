SKANDALOZNA IZJAVA ALBANCA KOJI JE PROVOCIRAO USRED SRBIJE: "Kosovari su naša braća, jedni Albanci će ići na Mundijal"
Gol protiv Srbije u Leskovcu je doneo pobedu Albancima i praktično im zacementirao drugo mesto u grupi K. Taj pogodak je Manaj proslavio na sraman način - provokacijom.
Sada je, nakon obezbeđenog baraža, poručio da će navijati da i reprezentacija tzv. Kosova dođe do mesta koje vodi u baraž.
- Stigli smo do pleј-ofa, ostvarili smo dobre rezultate tokom ovog ciklusa. Imamo utakmicu sa Engleskom, ali pažnja će biti usmerena na mart. Nadamo se da se nećemo suočiti sa Kosovom. S јedne strane ćemo biti uznemireni ako budemo igrali sa njima, ali sa druge strane ćemo biti srećni što će bar jedni Albanci biti na Svetskom prvenstvu - rekao je Rej Manaj i dodao:
- Kosovari su naša braća, videćemo ih prekosutra. Nadamo se njihovoј pobedi.
Inače, selekcija takozvane države na dve utakmice do kraja zauzima drugo mesto u svojoj grupi sa sedam bodova. Švajcarska ima 10, Slovenija tri, a Švedska jedan.
