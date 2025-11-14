Slušaj vest

Gol protiv Srbije u Leskovcu je doneo pobedu Albancima i praktično im zacementirao drugo mesto u grupi K. Taj pogodak je Manaj proslavio na sraman način - provokacijom.

Sada je, nakon obezbeđenog baraža, poručio da će navijati da i reprezentacija tzv. Kosova dođe do mesta koje vodi u baraž.

- Stigli smo do pleј-ofa, ostvarili smo dobre rezultate tokom ovog ciklusa. Imamo utakmicu sa Engleskom, ali pažnja će biti usmerena na mart. Nadamo se da se nećemo suočiti sa Kosovom. S јedne strane ćemo biti uznemireni ako budemo igrali sa njima, ali sa druge strane ćemo biti srećni što će bar jedni Albanci biti na Svetskom prvenstvu - rekao je Rej Manaj i dodao:

Rej Manaj slavi gol na meču Srbija - Albanija Foto: Starsport

- Kosovari su naša braća, videćemo ih prekosutra. Nadamo se njihovoј pobedi.

Inače, selekcija takozvane države na dve utakmice do kraja zauzima drugo mesto u svojoj grupi sa sedam bodova. Švajcarska ima 10, Slovenija tri, a Švedska jedan.

