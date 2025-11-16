Slušaj vest

Njegova atraktivna supruga Ana Rajković sa sinovima je bila jedan od najvatrenijih navijača na stadionu u Londonu. Gledalište na Vembliju bilo je prepuno, ali oči brojnih navijača neprestano su se zaustavljale upravo na njoj.

Ana Rajković
Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagram

U savršeno stilizovanoj kombinaciji, Ana je blistala što se vidi i na fotkama koje je objavila na društvenim mrežama. 

Ali nije ona bila jedina koja je bodrila čuvara mreže reprezentacije Srbije, pošto je bila u društvu njihova dva sina koja su iz sveg srca podržali tatu i naš nacionalni tim.

Ana Rajković  Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, ATA images

Rajkovićevoj je utakmica bila odličan povod da još koji dan uživa u britanskoj prestonici i raspameti fanove fotkama iz kišnog Londona.


"Orlovi" su nažalost poražni u ovom veoma bitnom meču sa 2:0, čime su prokockali šansu za plasman na Svetsko prvenstvo.

