SRPKINJA UKRALA ŠOU NA VEMBLIJU! Brutalna supruga Predraga Rajkovića uživo pratila meč Srbije i Engleske u Londonu, i to u kakvom izdanju! (FOTO)
Njegova atraktivna supruga Ana Rajković sa sinovima je bila jedan od najvatrenijih navijača na stadionu u Londonu. Gledalište na Vembliju bilo je prepuno, ali oči brojnih navijača neprestano su se zaustavljale upravo na njoj.
U savršeno stilizovanoj kombinaciji, Ana je blistala što se vidi i na fotkama koje je objavila na društvenim mrežama.
Ali nije ona bila jedina koja je bodrila čuvara mreže reprezentacije Srbije, pošto je bila u društvu njihova dva sina koja su iz sveg srca podržali tatu i naš nacionalni tim.
Rajkovićevoj je utakmica bila odličan povod da još koji dan uživa u britanskoj prestonici i raspameti fanove fotkama iz kišnog Londona.
"Orlovi" su nažalost poražni u ovom veoma bitnom meču sa 2:0, čime su prokockali šansu za plasman na Svetsko prvenstvo.