Njegova atraktivna supruga Ana Rajković sa sinovima je bila jedan od najvatrenijih navijača na stadionu u Londonu. Gledalište na Vembliju bilo je prepuno, ali oči brojnih navijača neprestano su se zaustavljale upravo na njoj.

Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagram

U savršeno stilizovanoj kombinaciji, Ana je blistala što se vidi i na fotkama koje je objavila na društvenim mrežama.

Ali nije ona bila jedina koja je bodrila čuvara mreže reprezentacije Srbije, pošto je bila u društvu njihova dva sina koja su iz sveg srca podržali tatu i naš nacionalni tim.

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, ATA images

Rajkovićevoj je utakmica bila odličan povod da još koji dan uživa u britanskoj prestonici i raspameti fanove fotkama iz kišnog Londona.