Veljko Paunović na utakmici između Engleske i Srbije na Vembliju

Bivšeg trener FK Crvena zvezda Miodraga Božovića začudila je euforija u sportskim medijima u Srbiji, nakon poraza reprezentacije od Engleske (2:0) i činjenice da su Orlovi ostali bez plasmana na Mundijal 2026. godine.

Miodrag Božović Grof gledao je utakmicu Srbije na Vembliju protiv Engleske.

Teško podneo eliminaciju Srbije - Miodrag Božović

Poražavajuće je slaviti poraz

- Promenili smo sistem igre, malo bolje izgledali, nego dok je Piksi bio sielektor, ali ne bih se radovao porazu. Čitao sam medije posle utakmice u Londonu i vidim da su svi zadovoljni. Biti srećan posle 0:2 počinje da bude poražavajuće - rekao je Miodrag Božović za Sportski žurnal.

Prvu utakmicu između Srbije i Engleske obeležila je rezultatska katastrofa na Marakani.

- Nema veze koliko je bilo pre dva meseca. Nikad ne treba biti zadovoljan u porazu. Nisam video ništa pozitivno u našoj igri da bismo sad veličali reprezentaciju.

Šanse za Dušana Vlahovića i Lazara Samardžića iz tranzicije Grof je opisao ovako:

- To je vrlo malo.

Paunović došao u lošem trenutku

Veljko Paunović nije imao mnogo vremena da pripremi reprezentaciju.

- Paun je dočekan kao kralj i spasilac, ali ispraćaj će mu biti mnogo loš. Srbi su poznati da prvo veličaju kralja, pa ga na kraju ubiju. Veljko je prava opcija, ali došao je u lošem trenutku. Nemamo kvalitet, nisam optimista.

Jasno je da Srbija više nema individualni kvalitet fudbalera kao ranije.

- Samo Dušan Vlahović i Filip Kostić igraju u "ligama petice". Ostali su daleko od tog nivoa. Ne treba da zamajavamo narod.

Na pitanje o izostanku Dušana Tadića i Sergeja Milinkovića-Savića Grof je dao sjajnu konstataciju:

- Dragan Stojković je kao selektor imao bolju situaciju, bar do Evropskog prvenstva 2024. Imao je na raspolaganju i boljeg Aleksandra Mitrovića, koji je mnogo pružio u reprezentaciji. Svi ti igrači polako ulaze u pozne fudbalske godine i treba tražiti druga rešenja.

Ne treba veličati poraze - Miodrag Božović

Klince prodajemo kao belo roblje

Lazar Samardžić se nije nametnuo kao lider.

- Nije. Nemamo kvalitet kakav smo imali.

Jasno je Božović rekao i šta misli o mladim srpskim fudbalerima, koji jesu talentovani, ali...

- Prodajemo ih kao belo roblje, čim napune 18 godina. Nisu oni lavovi da se snađu u životinjskom carstvu. Ni fizički, ni psihički nisu spremni da se snađu u klubovima iz jakih liga. Potpišu ugovore i onda ne igraju. Brzo će da se ponovi 2014. kad smo kvalifikacije za evropska takmičenja počinjali od prvog kola. Slično je i kad je u pitanju reprezentacija.

Oštar je bio Božović u činjenici da je Srbija posle dva vezana takmičenja propustila mundijal 2026.

- Neuspeh ne može da donese ništa pozitivno. Šteta, imali smo šansu. Nema nam druge, moramo da napravimo plan kako dalje.

Albanci se raduju posle pobede u Leskovcu

Albaniju je trebalo dočekati na Marakani

I na kraju, dotakao se Miodrag Božović utakmice protiv Albanije u Leskovcu koja će zauvek ostati kao velika sramota za srpsku fudbalsku reprezentaciju.

- Albanci se muče i nisu bolji od nas! Najveća greška je što smo ih dočekali u Leskovcu! Da se igralo u Beogradu pred 45.000 do 50.000 ljudi bilo bi drugačije. Ne bi naš dojučerašnji rival u borbi za baraž mogao da izdrži pritisak. Marakana ima čudnu moć. Videli ste da je Zvezda pobedila Lil, iako nije jačim tim - poentirao je Miodrag Božović.

Krajem 2020. godine, Miodrag Božović bio je jedan od najozbiljnijih kandidata da postane selektor srpske fudbalske reprezentacije. Srbija je tada u baražu izgubila od Škotske i ostala bez Evropskog prvenstva, pa je sve to uslovilo ostavku Ljubiše Tumbakovića. Na kraju, izabran je Dragan Stojković Piksi koji je na toj funkciji ostao pet godina.

Kurir sport/Sportski žurnal