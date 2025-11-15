VELJKO PAUNOVIĆ SE OBRAĆA NACIJI UOČI SUSRETA SA LETONIJOM: Srbija igra poslednji meč u kvalifikacijama, trener "orlova" izlazi pred novinare
Fudbalska reprezentacija Srbije u nedelju od 18 časova igra poslednji meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i to protiv Letonije u Leskovcu.
Selektor "orlova", Veljko Paunović, u subotu od 15.30 obratiće se novinarima, a sva dešavanja sa konferencije možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
O bonus fudbalerima u Super ligi Srbije
- Kompleksno pitanje na koje u ovom trenutku ne mogu da dam dobar odgovor. U Meksiku smo imali sličnu situaciju, oni i dalje imaju takvo pravilo, po broju minuta mlađih igrača na terenu. U moje vreme to tako nije bilo, razumem trenere koji moraju, a nisu ubeđeni, ali i one koji imaju i ne moraju da brinu o tome. Ima ekipa koje kupuju gotove igrače, ima ekipa koje tradicionalno vuku igrače iz mlađih redova... Ja sam još uvek svež ovde i moram da vidim kako to izgleda.
O prekidima protiv Engleske
- Videli smo u našim ofanzivnim kornerima da su bili odlično izvedeni. Falilo je sinhronizacije i tajminga i da izvučemo Hari Kejna sa stative. Ali smo stizali kasno u taj prostor, pa su oni intervenisali. I druge lopte koje smo osvajali završavali smo nepreciznim udarcima van šesnaesterca. Mislim da je bila i jedna ruka koju smo spomenuli, mogli smo burnije da reagujemo... Falilo je to da budemo bezobrazniji malo...
Ko neće igrati?
- Dušan Vlahović je završio meč protiv Engleske u bolovima i pod znakom pitanja je. On je glavni znak pitanja. Što se tiče drugih, više je faktor oporavka. Biće promena, ali više su u odnosu na izdanje koje želimo da imamo.
Kako motivisati igrače?
- Radili smo na oporavku i samopouzdanju. Idemo utakmicu, po utakmicu. Svi želimo da pobedimo sledeći meč, trebalo bi fokusirati se na to i nemam nikakvu sumnju da će momci izaći sa velikom motivacijom i željom da pokažu dobru igru i da se radujemo pobedi.
O Mimoviću, Terziću i Radonjiću
- Kada uđe pet igrača u drugom poluvremenu, to je pola tima. Tih 50 odsto novih igrača moraju da prave razliku. Oni završavaju utakmicu. Svi koji su ušli, pa tako i Radonjić, imali su dobar učinak. Falila nam je samo realizacija. Zadovoljan sam i Terzićem i Mimovićem, bilo je moderno izdanje naših bekova. Igrali smo protiv najboljih krila na svetu, bili su izuzetni. Trebalo bi poboljšati fazu u napadu, ali taj pristup je bio nametnut od Engleza.
Šta je realnost reprezentacije?
- Realnost je naša utakmica sutra i situacija u kojoj jesmo. Ušli smo u novi proces, novu sliku koju smo započeli sa utakmicom na Vembliju i produžimo u pravcu u kom reprezentacija treba da ide. Ne bi trebalo da otvaramo pitanja koja ništa ne donose trenutno.
Saša Lukić: Svaki put ću biti tu za reprezentaciju!
- Neodlazak na Mundijal je ogroman neuspeh za nas. Reprezentacija Srbije mora da ima visoke ciljeve i da se plasira na velika takmičenja. Siguran sam da će se u budućnosti to promeniti. Mi bi trebalo da razmišljamo, već kada krenu kvalifikacije, šta ćemo tamo napraviti, a ne da nam bude uspeh da odemo. To je moje mišljenje u kom bi trebalo pravcu da idemo. Siguran sam da ćemo krenuti u tom pravcu sa novim selektorom. Što se tiče klubova, iz mog iskustva, uvek ja odlučujem da li ću da idem ili ne. Ne pita se klub. Svaki put ću biti tu za reprezentaciju. Klub ne može da me spreči u tome. Tako bi svaki igrač trebalo da pristupa.
Paunović: Moramo da izađemo motivisani i organizovani
- Od prvog trenutka priprema smo stavili neke cemente modela igre kakve želimo da igramo. Protiv Engleske smo imali dve slike ekipe, u prvom poluvremenu defanzivnija varijanta, falilo nam je malo više hrabrosti i ubeđenja. Mislim da smo to na poluvremenu popravili. Za sutrašnju utakmicu možemo da nastavimo da sprovodimo sve one stvari koje smo detektovali kao pozitivne. Ne možemo da kopiramo druge, već da budemo ono što jesmo. Ali, moramo da budemo još ubedljiji i rastemo kao ekipa. Sutra je prilika da primenimo stvari koje znamo da radimo i u tome budemo uspešniji nego u utakmici sa Engleskom. Što se tiče analize protivnika, imaju osam novih igrača koje su pozvali za ovo okupljanje. Imaju svoju motivaciju i pristup, ali mi moramo da imamo naš model kako ćemo da sprovedemo to u delo. Takmičarska je utakmica, svaki bod i gol znači za budućnost. Iz odgovornosti prema nacionalnom timu i kultu reprezentacije moramo da izađemo motivisani i organizovani.
Saša Lukić: Većina momaka poznaje Paunovića
- Selektora znam iz mlađih selekcija, zna ga i većina momaka. Ja nažalost nisam bio na tom Mundijalu i osvojio ga, ali sam bio srećan kao i oni zbog te velike stvari koju smo uradili. Većina momaka poznaje selektora, ostalima smo rekli sve najbolje o njemu. Kada smo sarađivali u mlađim selekcijama video sam o kakvom se treneru i čoveku radi, tako je i sada posle ovih pet dana.
Cilj - pobeda, povređenih ima
- Jako mi je drago da sam u Leskovcu. Odatle potičem ja, moj otac i svi naši preci. Pre dugo vremena sam bio ovde. Odavde vučem korene i jako sam srećan što dolazim opet u Leskovac. Poverenje u reprezentaciju imam, ne mislim da sam uzeo vruć krompir u ruke, okolnosti mogu da budu bilo kakve, ali nikada se ne dese promene jer je situacija idealna. Što se tiče meča sutra planiram neke promene. Cilj je isti - pobeda, ali su drugačije okolnosti. Imamo igrače sa određenim povredama i to može da bude razlog da modifikujemo naš tim. Ivan Ilić je zamenjen protiv Engleske, neće igrati protiv Letonije.
Čestitke mlađima
- Čestitao bih mladoj reprezentaciji koja je savladala Češku, zatim i kadetskoj koja je savladala Bosnu. Jako je važno da sve funkcioniše kako treba u mlađim kategorijama.
O Jovanu Miloševiću
- Imao sam prilike da ga gledam uživo na meču Partizana i Novog Pazara i taj utisak mi je preovladao da ga pozovem, da imamo rešenje više u napadu. Uz konsultacije sa selektore mlađih reprezentacija doneo sam ovu odluku.
O produžetku ugovora
- Ostavili smo razgovore za posle ove utakmice koja je jako važna da se odigra na fudbalskom nivou. Jako je važno ostaviti dobar utisak.
Na Letoniju za 400 dinara
FSS je pustio u prodaju ulaznice za meč Srbije i Letonije, a više informacija možete pronaći na sledećem linku:
Noć na Vembliju (FOTO)
Pogledajte kako je izgledala noć na Vembliju u kojoj je Veljko Paunović debitovao na klupi Srbije porazom od Engleske (2:0).
FSS spremio ugovor Paunoviću?
Fudbalski savez Srbije je navodno, prema informacijama Sport kluba, spremio jedinstven ugovor Veljku Paunoviću. Više informacija možete pronaći na sledećem linku:
Srbija veliki favorit
Fudbaleri Srbije imaju ulogu apsolutnog favorita u meču protiv Letonije. Kvota na "orlove" iznosi 1,25, na nerešen ishod je 6,50, a na trijumf Letonaca čak 14.
Ilić povređen, Milošević pozvan
Posle povrede kolena Ivana Ilića na meču protiv Engleske, Veljko Paunović je u seniorsku reprezentaciju pozvao igrača Partizana Jovana Miloševića. Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima: