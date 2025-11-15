Fudbalska reprezentacija Srbije u nedelju od 18 časova igraće protiv Letonije u Leskovcu, a FSS je u prodaju pustio ulaznice za ovaj meč
KVALIFIKACIJE ZA SP
NA LETONIJU ZA 400 DINARA: FSS pustio u prodaju ulaznice za naredni meč Srbije!
Slušaj vest
Fudbaleri Srbije u nedelju od 18 časova u Leskovcu utakmicom protiv Letonije završavaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.
Nisu uspeli "orlovi" da se plasiraju na Mundijal, nisu stigli ni do baraža, te će duel sa Letoncima biti bez rezultatskog značaja.
FSS je pustio u prodaju ulaznice za ovaj meč, te će njihova cena biti veoma povoljna. Za sever i jug potrebno je izdvojiti 400, a za istok i zapad 600 dinara.
Srbija je savladala Letoniju u gostima, a ovo je foto galerija sa tog meča:
Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši