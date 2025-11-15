Slušaj vest

Fudbaleri Srbije u nedelju od 18 časova u Leskovcu utakmicom protiv Letonije završavaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

Nisu uspeli "orlovi" da se plasiraju na Mundijal, nisu stigli ni do baraža, te će duel sa Letoncima biti bez rezultatskog značaja.

FSS je pustio u prodaju ulaznice za ovaj meč, te će njihova cena biti veoma povoljna. Za sever i jug potrebno je izdvojiti 400, a za istok i zapad 600 dinara.

Srbija je savladala Letoniju u gostima, a ovo je foto galerija sa tog meča:

1/15 Vidi galeriju Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

