Slušaj vest

Nenad Stojaković zvanično je promovisan u novog trenera Partizana.

Nenad Stojaković promovisan u trenera FK Partizan Foto: Printscreen / Youtube / FK Partizan Beograd

Dolazak Nenada Stojakovića neće biti jedini u stručnom štabu Partizana.

Pored dosadašnjeg stratega Teleoptika, u stručni štab crno-belih stigao je i Miroslav Vulićević, nekadašnji kapiten Partizana.

Vulićević je do sada radio u kadetskoj selekciji Partizana, a i dalje nije poznato ko će ga naslediti na toj poziciji.

Kondicioni trener biće Aleksandar Ilić, pored Miše Filipovića koji je već tu, a među trenerima će biti i Đorđije Ćetković koji je radio i sa Srđanom Blagojevićem.

Vulićević je dvostruki osvajač prvenstva Srbije sa Partizanom, a čak tri puta je biran u najbolji tim šampionata države.

Prvi meč Nenada Stojakovića na klupi Partizana biće protiv Železničara iz Pančeva 22. novembra.

Ne propustiteFudbal"DRUGO MESTO NIKADA NIJE OPCIJA!" Novi trener Partizana najavio borbu za titulu: "Ovaj klub, uspavani div..."
Nenad Stojaković 5.jpg
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ RASPALIO MAŠTU GROBARIMA! Govorio o novom treneru Partizana, pa najavio BORBU ZA TITULU: "Nije nemoguće, nije teško... Počinje nova etapa!"
Mijatović ima ozbiljne planove za Partizan
FudbalKO JE NENAD STOJAKOVIĆ, NOVI TRENER PARTIZANA?! Mijatović ga izabrao i šokirao Grobare, a ovo je njegova priča: Igrao za crno-bele, ima iskustva u Ligi šampiona
FudbalPARTIZAN DOBIO NOVOG TRENERA! Potpuni šok za sve: On će voditi crno-bele do kraja sezone
Nenad Stojaković

Mateja Zuvić gol protiv Partizana Izvor: Arena 1 Premium

Partizan predstavio Stojakovića: "Ovaj klub nikad ne sme da razmišlja o drugom mestu!"

Sa klupe Partizana pravo na trening Teleoptika - Jovanović odmah počeo da radi

Trenerska "trampa" u Humskoj, Marko Jovanović preuzeo Teleoptik

TVITOVI - Nema optimizma među navijačima Partizana

Dolazak Nenada Stojakovića neće biti jedini u stručnom štabu Partizana. 

Pored dosadašnjeg stratega Teleoptika, u stručni štab crno-belih stigao je i Miroslav Vulićević, nekadašnji kapiten Partizana. 

Vulićević je do sada radio u kadetskoj selekciji Partizana, a i dalje nije poznato ko će ga naslediti na toj poziciji. 

Kondicioni trener biće Aleksandar Ilić, pored Miše Filipovića koji je već tu, a među trenerima će biti i Đorđije Ćetković koji je radio i sa Srđanom Blagojevićem.

Vulićević je dvostruki osvajač prvenstva Srbije sa Partizanom, a čak tri puta je biran u najbolji tim šampionata države. 

Prvi meč Nenada Stojakovića na klupi Partizana biće protiv Železničara iz Pančeva 22. novembra. 