STOJAKOVIĆ ODREDIO STRUČNI ŠTAB: Bivši kapiten priskače u pomoć Partizanu
Dolazak Nenada Stojakovića neće biti jedini u stručnom štabu Partizana.
Pored dosadašnjeg stratega Teleoptika, u stručni štab crno-belih stigao je i Miroslav Vulićević, nekadašnji kapiten Partizana.
Vulićević je do sada radio u kadetskoj selekciji Partizana, a i dalje nije poznato ko će ga naslediti na toj poziciji.
Kondicioni trener biće Aleksandar Ilić, pored Miše Filipovića koji je već tu, a među trenerima će biti i Đorđije Ćetković koji je radio i sa Srđanom Blagojevićem.
Vulićević je dvostruki osvajač prvenstva Srbije sa Partizanom, a čak tri puta je biran u najbolji tim šampionata države.
Prvi meč Nenada Stojakovića na klupi Partizana biće protiv Železničara iz Pančeva 22. novembra.
