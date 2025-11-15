Sa klupe Partizana pravo na trening Teleoptika - Jovanović odmah počeo da radi

Partizan predstavio Stojakovića: "Ovaj klub nikad ne sme da razmišlja o drugom mestu!"

Dolazak Nenada Stojakovića neće biti jedini u stručnom štabu Partizana.

Pored dosadašnjeg stratega Teleoptika, u stručni štab crno-belih stigao je i Miroslav Vulićević, nekadašnji kapiten Partizana.

Vulićević je do sada radio u kadetskoj selekciji Partizana, a i dalje nije poznato ko će ga naslediti na toj poziciji.

Kondicioni trener biće Aleksandar Ilić, pored Miše Filipovića koji je već tu, a među trenerima će biti i Đorđije Ćetković koji je radio i sa Srđanom Blagojevićem.

Vulićević je dvostruki osvajač prvenstva Srbije sa Partizanom, a čak tri puta je biran u najbolji tim šampionata države.

Prvi meč Nenada Stojakovića na klupi Partizana biće protiv Železničara iz Pančeva 22. novembra.