Slušaj vest

Fudbaleri Velsa savladali su Lihtenštajn na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Amsterdama i Glazgova Foto: Steve Welsh / PA Images / Profimedia

Pobedni gol postigao je Džordan Džejms u 61. minutu.

Ranije danas u toj grupi Kazahstan i Belgija odigrali su nerešeno 1:1, posle čega je reprezentacija Srbije izgubila sve šanse da se makar i kroz Ligu nacija plasira na Mundijal.

Tabela grupe J Foto: Printskrin

Vels je treći na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i Severna Makedonija, a Kazahstan je četvrti sa osam bodova, ali i utakmicom više. Lihtenštajn je poslednji bez bodova.

Prva je Belgija sa 15 bodova i po svemu sudeći plasiraće s direktno na Mundijal. Belgijanci u poslednjem kolu igraju sa prežaljenim Lihtenštajn.

Utakmica između Velsa i Severne Makedonije odlučiće ko će ići u baraž za Svetsko prvenstvo. Velšanima je zbog slabije gol razlike potrebna pobeda