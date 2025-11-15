VELŠANI SLAVILI U LIHTENŠTAJNU: Protiv Makedonaca meč odluke!
Fudbaleri Velsa savladali su Lihtenštajn na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Pobedni gol postigao je Džordan Džejms u 61. minutu.
Ranije danas u toj grupi Kazahstan i Belgija odigrali su nerešeno 1:1, posle čega je reprezentacija Srbije izgubila sve šanse da se makar i kroz Ligu nacija plasira na Mundijal.
Vels je treći na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i Severna Makedonija, a Kazahstan je četvrti sa osam bodova, ali i utakmicom više. Lihtenštajn je poslednji bez bodova.
Prva je Belgija sa 15 bodova i po svemu sudeći plasiraće s direktno na Mundijal. Belgijanci u poslednjem kolu igraju sa prežaljenim Lihtenštajn.
Utakmica između Velsa i Severne Makedonije odlučiće ko će ići u baraž za Svetsko prvenstvo. Velšanima je zbog slabije gol razlike potrebna pobeda