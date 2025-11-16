Slušaj vest

Njegova smrt izazvala je snažne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su se klubovi iz Ukrajine, ali i iz Rusije i Nemačke, oglasili porukama podrške i saučešća porodici.

Polunjin je ostavio dubok trag nastupajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbas, kao i za nemačke klubove Nirnberg, Sankt Pauli i Rot-Vajs Esen. Za reprezentaciju Ukrajine upisao je devet nastupa i postigao jedan gol, a život mu je, nažalost, prekinuo srčani udar.

Tokom karijere bio je viceprvak Ukrajine sa Dnjeprom 1993. godine, dok je čak četiri puta, 1992, 1995, 1996. i 1998. godine završio kao trećeplasirani u izboru za najboljeg fudbalera zemlje.

Nakon što je okačio kopačke o klin, ostao je u fudbalu kroz radne funkcije u više klubova, najduže u Naftoviku-Ukrnafti. U trenutku smrti obavljao je ulogu šefa skautinga u Metalistu iz Harkova.