Slušaj vest

Njegova smrt izazvala je snažne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su se klubovi iz Ukrajine, ali i iz Rusije i Nemačke, oglasili porukama podrške i saučešća porodici.

Polunjin je ostavio dubok trag nastupajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbas, kao i za nemačke klubove Nirnberg, Sankt Pauli i Rot-Vajs Esen. Za reprezentaciju Ukrajine upisao je devet nastupa i postigao jedan gol, a život mu je, nažalost, prekinuo srčani udar.

Tokom karijere bio je viceprvak Ukrajine sa Dnjeprom 1993. godine, dok je čak četiri puta, 1992, 1995, 1996. i 1998. godine završio kao trećeplasirani u izboru za najboljeg fudbalera zemlje.

Nakon što je okačio kopačke o klin, ostao je u fudbalu kroz radne funkcije u više klubova, najduže u Naftoviku-Ukrnafti. U trenutku smrti obavljao je ulogu šefa skautinga u Metalistu iz Harkova.

Ne propustiteFudbalNAJTUŽNIJA VEST! SAHRANJEN MLADEN ŽIŽOVIĆ! Legendarni trener u Bijeljini ispraćen na večni počinak!
Screenshot 2025-11-06 154242.jpg
FudbalTUŽNE VESTI POTRESLE REGION! Preminuo čuveni fudbaler iz komšiluka - klub se oglasio potresnim rečima!
shutterstock-2960561.jpg
Ostali sportoviREPREZENTACIJI JE DONEO OLIMPIJSKO ZLATO I JOŠ MNOGO OGROMNIH USPEHA... Preminuo legendarni vaterpolista - u ovom klubu je ostavio neizbrisiv trag!
1353857-2589-edit.jpg
KošarkaTUGA DO NEBA! PREMINUO LEGENDARNI JUGOSLOVENSKI KOŠARKAŠ! Jednom klubu je ostao veran do poslednjeg dana...
Screenshot 2025-07-22 104504.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot