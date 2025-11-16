Slušaj vest

U godišnjem izveštaju navodi se da je 11 osoba u 2025. prijavljeno nadležnim organima u Argentini, Brazilu, Francuskoj, Poljskoj, Španiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama zbog onlajn zlostavljanja tokom Fifa takmičenja, dok je jedan slučaj prosleđen Interpolu.

"Na Međunarodni dan tolerancije želim jasno da poručim da fudbal mora biti bezbedan i inkluzivan prostor, na terenu, na tribinama i na internetu", rekao je predsednik Fifa Đani Infantino.

"Kroz Fifa-inu uslugu zaštite na društvenim mrežama (SMPS) i primenu napredne tehnologije i stručnih timova, preduzimamo odlučne korake kako bismo zaštitili igrače, trenere, ekipe i zvaničnike od ozbiljne štete koju uzrokuje onlajn zlostavljanje", dodao je on.

Fifa je uspostavila SMPS 2022. godine u saradnji sa međunarodnom unijom igrača FIFPRO, kako bi nadgledala, prijavljivala i blokirala nasilne ili diskriminatorne sadržaje.

Svetska kuća fudbala bila je kritikovana jer se činilo da je tokom Svetskog klupskog prvenstva, održanog ovog leta u SAD, ublažila svoje poruke protiv rasizma, ali je SMPS ipak bio aktivno korišćen.

"Tokom turnira SMPS je nadzirao 2.401 aktivan nalog na pet društvenih platformi, obuhvatajući igrače, trenere, timove i sudije. Analizirano je 5,9 miliona objava, 179.517 je označeno za pregled, a 20.587 prijavljeno nadležnim platformama", navodi se u saopštenju Fifa.

Infantino je ponovio da Fifa nastavlja da sarađuje s nacionalnim savezima, konfederacijama i policijskim organima.

"Naša poruka je jasna, zlostavljanje nema mesto u našem sportu. Preduzećemo sve korake, uključujući i stavljanje pojedinaca na crnu listu za kupovinu ulaznica, kako bismo odgovorne priveli pravdi", rekao je Infantino.

Fifa je saopštila da je od osnivanja SMPS-a prijavila više od 65.000 uvredljivih objava društvenim mrežama.