Fudbalska reprezentacija Danske suočava se s problemima pred odlučujući meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Škotske, jer su se dvojica igrača i jedan član stručnog štaba razboleli, saopštio je danas selektor Danske Brajan Rimer.

Joakim Andersen i Rasmus Hojlund, koji su propustili meč sa Belorusijom (2:2) u subotu, i dalje su pod znakom pitanja uoči duela na Hampden parku koji odlučuje o prvom mestu u Grupi C i direktnom plasmanu na Mundijal. Danska je prva na tabeli sa bodom više od Škotske.

"Situacija je takva da su doktori stalno angažovani. Ovo je period godine kada se takve stvari dešavaju. Ne možete se zaštititi 100 odsto, ali činimo sve što možemo. Nadamo se da smo presekli lanac i da ćemo u utorak imati 24 potpuno spremna igrača", rekao je Rimer, prenosi "The Guardian".

Na pitanje da li ga brine stanje u ekipi pred ključni duel, selektor je rekao: "Naravno da bih voleo da nije bilo bolesti, niti da je bude u utorak. To je sasvim jasno."

Škotska je u subotu izgubila od Grčke 2:3 i propustila priliku da se odvoji od Danske na vrhu tabele.