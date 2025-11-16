Slušaj vest

Brazilski fudbaler Oskar, nekadašnji vezista Čelsija, napustio je danas bolnicu u kojoj je proveo pet dana zbog srčanih problema, saopštio je njegov klub Sao Paulo.

Tridesetčetvorogodišnji fudbaler doživeo je u utorak "vagalni napad" tokom rutinskih fizičkih testova u trening-centru kluba. Reč je o stanju izazvanom naglim padom krvnog pritiska i usporavanjem srčanog ritma, što dovodi do smanjenog dotoka krvi u mozak.

Lokalni mediji spekulisali su da bi Oskar mogao biti primoran da prerano završi karijeru, ali je klub u saopštenju naveo samo da je igrač "bio stabilan i dobrog kliničkog stanja tokom cele hospitalizacije" i da će narednih dana sprovoditi "medicinski program odmora".

Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Oskar je za reprezentaciju Brazila nastupio 48 puta i postigao 12 golova.

Ponikao je u Sao Paulu, potom igrao za Internasional, a 2012. prešao je u Čelsi nakon što je sa olimpijskom selekcijom Brazila osvojio srebro u Londonu. Za londonski klub odigrao je više od 200 mečeva, osvojio dve titule Premijer lige (2014/15, 2016/17) i Ligu Evrope (2013).

Oskar je zatim proveo osam godina u Kini, u Šangaj Portu, pre nego što se krajem 2024. vratio u Sao Paulo. Nakon dobrog starta 2025. u državnom prvenstvu (dva gola i četiri asistencije na 12 mečeva), drugi deo sezone pokvarile su povrede pa je nastupio samo šest puta u brazilskom šampionatu.