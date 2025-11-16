Slušaj vest

Zagrebački Dinamo spremio je brojne promene unutar tima u zimskom prelaznom roku.

To znači da će nekoliko vodećih imena tima napustiti "Maksimir".

Dinamo je dobro otvorio sezonu posle prethodne u kojoj je ostao bez trofeja. U međuvremenu je Zvonimir Boban postao predsednik sa ciljem da podigne klub na viši nivo.

Međutim, usledila je kriza rezultata. U prvenstvu Hrvatske Dinamo je doživeo tri poraza u poslednjih pet kola, i to od ekipa iz donjeg dela tabele. "Modri" sada zaostaju četiri boda za Hajdukom.

U Ligi Evrope Zagrebčani su sa dve pobede sjajno startovali, ali su posle trijumfa nad Fenerbahčeom i Makabijem, usledili remi sa Malmeom i poraz od Selte u Zagrebu.

Šuškalo se o odlasku trenera Marija Kovačevića, ali je Boban stao na njegovu stranu i saopštio kako trener ostaje na Maksimiru.

Umesto trenera, klub će napustiti neke od vodećih zvezdi tima. Prvi koji odlazi je 25-godišnji napadač Sandro Kulenović. Najbolji napadač ekipe je nezadovoljan minutažom, a u 18 utakmica ove sezone je postigao osam golova.

Klub će napustiti dvojica igrača koji su stigli ovog leta, a to su Robert Mudražija i Marko Soldo.

I to je, prema pisanju medija, početak čistke u svlačionici Dinama. Po svemu sudeći, svi sem Bobana, moraju da strepe za svoj status u klubu.