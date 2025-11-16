Letonci umalo postigli i drugi gol
KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO
RAJKOVIĆ SPASAO SRBIJU: Letonija umalo duplirala prednost u Leskovcu!
Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.
A u 38. minutu umalo novi šok.
Govitskis je iskoristio grešku Samardžića, odlično je intervenisao Rajković. Posle kornera je Rajković imao još dve intervencije.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
