Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Letonija je potpuno niotkuda povela u 12. minutu.

Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.

A u 38. minutu umalo novi šok.

Govitskis je iskoristio grešku Samardžića, odlično je intervenisao Rajković. Posle kornera je Rajković imao još dve intervencije.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

