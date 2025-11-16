"Ima dosta novih i dobrih stvari za koje nam treba vreme da usavršimo i naviknemo na sve to. Dobro je što smo dobili danas, ali ostaje žal što nismo otišli na Svetsko prvenstvo. Pričao sam sada sa saigračima, moramo da preuzmemo odgovornost, da se držimo zajedno i da nastavimo da verujemo. Jako mi je žao zbog toga. Nismo uspeli ni kao drugoplasirani da odemo u baraž. Dobro je za selektora da će moći da povuče crtu posle ove utakmice da vidi šta nije bilo dobro, šta jeste i da to popravimo. Imamo budućnost. Došao je novi selektor sa novom idejom, motiviše nas, radimo puno i mislim da će u budućnosti biti mnogo bolje", rekao je Kostić za "Arenu".