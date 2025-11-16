Slušaj vest

Utakmica protiv Letonije ostaće zauvek upamćena u karijeri Aleksandra Stankovića.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Stanković je u 60. minutu doneo pobedu Srbiji protiv Letonije svojim prvencem.

Zanimljivo je što je Aleksandar na istovetan način kao njegov otac Dejan Stanković na debiju 1998. godine postigao prvi gol u dresu reprezentacije.

Posle utakmice mladi reprezentativac Srbije sijao je od sreće.

"Nisam mogao da verujem, osećaj koji ne mogu da opišem. To sam sanjao kao dete, to se ostvarilo. Neverovatan osećaj. Kada imate ovakve igrače pored sebe, to sve olakšava, zbog njih sam se uklopio u tim i zahvaljujući njima se lepo osećam na terenu. Dao sam gol za Srbiju za reprezentaciju, to ću dugo sanjati. Ovo je početak. Karijera je dugačka. Lep početak", poručio je Aleksandar Stanković.

Aleksandar Stanković, Dejan Stanković
whatsapp-image-20200525-at-8.15.42-pm.jpg
srbija-letonija-524483.JPG
Srbija, Letonija

