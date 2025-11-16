"Nisam mogao da verujem, osećaj koji ne mogu da opišem. To sam sanjao kao dete, to se ostvarilo. Neverovatan osećaj. Kada imate ovakve igrače pored sebe, to sve olakšava, zbog njih sam se uklopio u tim i zahvaljujući njima se lepo osećam na terenu. Dao sam gol za Srbiju za reprezentaciju, to ću dugo sanjati. Ovo je početak. Karijera je dugačka. Lep početak", poručio je Aleksandar Stanković.